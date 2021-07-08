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"جونسون": معظم القوات البريطانية غادرت أفغانستان

أشار إلى أنها كانت مكلفة بمهمة تدريب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن معظم القوات البريطانية التي كانت في أفغانستانP أي 750 جنديًّا مكلفين بمهمة تدريب الجيش الأفغاني، غادرت البلاد.

وذكر "جونسون" أمام النواب أنه بعد الانسحاب الأميركي وحلف شمال الأطلسي، عادت أغلبية القوات البريطانية التي كانت ضمن مهمة الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال: "لأسباب أمنية واضحة، لن أفصح عن توقيت مغادرتنا، لكن معظم عناصرنا غادروا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جونسون": معظم القوات البريطانية غادرت أفغانستان
سبق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن معظم القوات البريطانية التي كانت في أفغانستانP أي 750 جنديًّا مكلفين بمهمة تدريب الجيش الأفغاني، غادرت البلاد.

وذكر "جونسون" أمام النواب أنه بعد الانسحاب الأميركي وحلف شمال الأطلسي، عادت أغلبية القوات البريطانية التي كانت ضمن مهمة الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال: "لأسباب أمنية واضحة، لن أفصح عن توقيت مغادرتنا، لكن معظم عناصرنا غادروا".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
05:31 PM

"جونسون": معظم القوات البريطانية غادرت أفغانستان

أشار إلى أنها كانت مكلفة بمهمة تدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن معظم القوات البريطانية التي كانت في أفغانستانP أي 750 جنديًّا مكلفين بمهمة تدريب الجيش الأفغاني، غادرت البلاد.

وذكر "جونسون" أمام النواب أنه بعد الانسحاب الأميركي وحلف شمال الأطلسي، عادت أغلبية القوات البريطانية التي كانت ضمن مهمة الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال: "لأسباب أمنية واضحة، لن أفصح عن توقيت مغادرتنا، لكن معظم عناصرنا غادروا".

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