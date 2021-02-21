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"محافظ الطائف" يتلقى جرعة لقاح "كورونا".. والصحة تدعو للتسجيل

بعد تدشين مركز تلقي اللقاحات بمبنى الصالة الرياضية بالجامعة ضمن الخطة الوطنية

دشّنت وزارة الصحة ممثلة بصحة الطائف مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بالجامعة، وتلقى ‏محافظ الطائف سعد الميموني؛ صباح اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وتجول "الميموني"؛ في أرجاء المركز يرافقه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني؛ ورئيس جامعة الطائف يوسف عسيري؛ حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم وسير العمل في المركز، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن آلية العمل منذ وصول المراجع حتى مغادرته.

وفي السياق ذاته، تم تجهيز المركز في الأيام الماضية بعديدٍ من التجهيزات المختلفة المساندة التي تساعد على تلقي المواطنين والمقيمين "اللقاح" بكل يسر وسهولة، حيث تم تخصيص 16 عيادة لتلقي التطعيم، إضافة إلى استراحات خاصة لاستقبال المراجعين، وكاونترات استقبال، كما رُوعي الدخول إلى المقر، بحيث يستطيع المراجع الوصول إلى المكان المطلوب من خلال الإرشادات التي تقدم من قبل الكوادر البشرية الموجودة في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أنه تم الاستعداد منذ وقت مبكر للبدء بالعمل الفعلي من خلال تجهيزات المقر وإعداد الخطط التنفيذية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات في المركز، مشيراً إلى أن المتطوعين والمتطوعات يشاركون جنباً إلى جنب مع زملائهم العاملين في المركز لتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف "الحميدان"؛ أنه تمّ إجراء بروفات على آلية العمل في المركز، وتمّ أيضاً عقد دورات للمكلفين بالعمل سواء من الممارسين الصحيين أو الموظفين والمتطوعين.

وحول آلية المواعيد قال "الحميدان" إن التسجيل يتم من خلال تطبيق "صحتي" ومن ثم تصل رسالة بالموعد والتاريخ إلى مَن قام بالتسجيل، حيث لن يتم استقبال أيّ مراجع ما لم يكن لديه موعد محدّد عبر التطبيق.

وأعرب عن شكر وتقدير صحة الطائف للجامعة على التفاعل مع هذا الواجب الوطني والمساندة بالمقر والقوى العاملة.

يُشار إلى أن صحة الطائف اختارت مقر المركز في جامعة الطائف لمناسبة الموقع وتوافر المواقف وسهولة الوصول إليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محافظ الطائف" يتلقى جرعة لقاح "كورونا".. والصحة تدعو للتسجيل
سبق

دشّنت وزارة الصحة ممثلة بصحة الطائف مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بالجامعة، وتلقى ‏محافظ الطائف سعد الميموني؛ صباح اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وتجول "الميموني"؛ في أرجاء المركز يرافقه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني؛ ورئيس جامعة الطائف يوسف عسيري؛ حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم وسير العمل في المركز، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن آلية العمل منذ وصول المراجع حتى مغادرته.

وفي السياق ذاته، تم تجهيز المركز في الأيام الماضية بعديدٍ من التجهيزات المختلفة المساندة التي تساعد على تلقي المواطنين والمقيمين "اللقاح" بكل يسر وسهولة، حيث تم تخصيص 16 عيادة لتلقي التطعيم، إضافة إلى استراحات خاصة لاستقبال المراجعين، وكاونترات استقبال، كما رُوعي الدخول إلى المقر، بحيث يستطيع المراجع الوصول إلى المكان المطلوب من خلال الإرشادات التي تقدم من قبل الكوادر البشرية الموجودة في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أنه تم الاستعداد منذ وقت مبكر للبدء بالعمل الفعلي من خلال تجهيزات المقر وإعداد الخطط التنفيذية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات في المركز، مشيراً إلى أن المتطوعين والمتطوعات يشاركون جنباً إلى جنب مع زملائهم العاملين في المركز لتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف "الحميدان"؛ أنه تمّ إجراء بروفات على آلية العمل في المركز، وتمّ أيضاً عقد دورات للمكلفين بالعمل سواء من الممارسين الصحيين أو الموظفين والمتطوعين.

وحول آلية المواعيد قال "الحميدان" إن التسجيل يتم من خلال تطبيق "صحتي" ومن ثم تصل رسالة بالموعد والتاريخ إلى مَن قام بالتسجيل، حيث لن يتم استقبال أيّ مراجع ما لم يكن لديه موعد محدّد عبر التطبيق.

وأعرب عن شكر وتقدير صحة الطائف للجامعة على التفاعل مع هذا الواجب الوطني والمساندة بالمقر والقوى العاملة.

يُشار إلى أن صحة الطائف اختارت مقر المركز في جامعة الطائف لمناسبة الموقع وتوافر المواقف وسهولة الوصول إليه.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:41 AM

"محافظ الطائف" يتلقى جرعة لقاح "كورونا".. والصحة تدعو للتسجيل

بعد تدشين مركز تلقي اللقاحات بمبنى الصالة الرياضية بالجامعة ضمن الخطة الوطنية

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متعب البقمي - الطائف
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دشّنت وزارة الصحة ممثلة بصحة الطائف مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بالجامعة، وتلقى ‏محافظ الطائف سعد الميموني؛ صباح اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وتجول "الميموني"؛ في أرجاء المركز يرافقه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني؛ ورئيس جامعة الطائف يوسف عسيري؛ حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم وسير العمل في المركز، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن آلية العمل منذ وصول المراجع حتى مغادرته.

وفي السياق ذاته، تم تجهيز المركز في الأيام الماضية بعديدٍ من التجهيزات المختلفة المساندة التي تساعد على تلقي المواطنين والمقيمين "اللقاح" بكل يسر وسهولة، حيث تم تخصيص 16 عيادة لتلقي التطعيم، إضافة إلى استراحات خاصة لاستقبال المراجعين، وكاونترات استقبال، كما رُوعي الدخول إلى المقر، بحيث يستطيع المراجع الوصول إلى المكان المطلوب من خلال الإرشادات التي تقدم من قبل الكوادر البشرية الموجودة في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أنه تم الاستعداد منذ وقت مبكر للبدء بالعمل الفعلي من خلال تجهيزات المقر وإعداد الخطط التنفيذية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات في المركز، مشيراً إلى أن المتطوعين والمتطوعات يشاركون جنباً إلى جنب مع زملائهم العاملين في المركز لتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف "الحميدان"؛ أنه تمّ إجراء بروفات على آلية العمل في المركز، وتمّ أيضاً عقد دورات للمكلفين بالعمل سواء من الممارسين الصحيين أو الموظفين والمتطوعين.

وحول آلية المواعيد قال "الحميدان" إن التسجيل يتم من خلال تطبيق "صحتي" ومن ثم تصل رسالة بالموعد والتاريخ إلى مَن قام بالتسجيل، حيث لن يتم استقبال أيّ مراجع ما لم يكن لديه موعد محدّد عبر التطبيق.

وأعرب عن شكر وتقدير صحة الطائف للجامعة على التفاعل مع هذا الواجب الوطني والمساندة بالمقر والقوى العاملة.

يُشار إلى أن صحة الطائف اختارت مقر المركز في جامعة الطائف لمناسبة الموقع وتوافر المواقف وسهولة الوصول إليه.

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