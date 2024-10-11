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العيادات الطبية التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها في الحديدة

أجري الفحص المخبري لـ4.042 فردًا وصرفت الأدوية لـ15.787 مريضًا

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وراجع العيادات في الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر 2020م، في قسم علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 2.561 مريضًا، وقسم الرعاية التكاملية 8.332 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.414 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 202 شخص، وعيادة الجراحة والتضميد 1.216 فردًا، وعيادة الولادة 116 حالة، وقسم الإحالة الطبية 19 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.425 شخصًا، وقسم التحصين 89 شخصًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ4.042 فردًا، وصرفت الأدوية لـ15.787 مريضًا، وبقسم نقل الدم 82 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 4.208 أشخاص، وقسم تخطيط القلب 6 أشخاص؛ فيما استقبل قسم التنويم 7 أشخاص.

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العيادات الطبية التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها في الحديدة
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وراجع العيادات في الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر 2020م، في قسم علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 2.561 مريضًا، وقسم الرعاية التكاملية 8.332 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.414 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 202 شخص، وعيادة الجراحة والتضميد 1.216 فردًا، وعيادة الولادة 116 حالة، وقسم الإحالة الطبية 19 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.425 شخصًا، وقسم التحصين 89 شخصًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ4.042 فردًا، وصرفت الأدوية لـ15.787 مريضًا، وبقسم نقل الدم 82 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 4.208 أشخاص، وقسم تخطيط القلب 6 أشخاص؛ فيما استقبل قسم التنويم 7 أشخاص.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:56 PM

العيادات الطبية التغذوية لإغاثي الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها في الحديدة

أجري الفحص المخبري لـ4.042 فردًا وصرفت الأدوية لـ15.787 مريضًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وراجع العيادات في الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر 2020م، في قسم علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 2.561 مريضًا، وقسم الرعاية التكاملية 8.332 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.414 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 202 شخص، وعيادة الجراحة والتضميد 1.216 فردًا، وعيادة الولادة 116 حالة، وقسم الإحالة الطبية 19 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.425 شخصًا، وقسم التحصين 89 شخصًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ4.042 فردًا، وصرفت الأدوية لـ15.787 مريضًا، وبقسم نقل الدم 82 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 4.208 أشخاص، وقسم تخطيط القلب 6 أشخاص؛ فيما استقبل قسم التنويم 7 أشخاص.

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