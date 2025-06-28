النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم بيشة: دورنا الإشراف على تنفيذ الأداء بعد تذمر المعلمات من عدم صرف 3 أشهر

أكد أن مهمة صرف الرواتب في حساباتهن شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية

أوضح تعليم ييشة حول تأخر رواتب معلمات التعليم المستمر "الكبيرات سابقاً" أن مهمتهم تنحصر في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب، وهو ما أدته على أكمل وجه وتبقى مهمة صرف الرواتب في حسابات المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأبدى العديد من معلمات التعليم المستمر "تعليم الكبيرات" في بيشة، استياءهن وتذمرهن من عدم إيداع الرواتب المتأخرة لثلاثة أشهر بعد أن صرف قبل أيام شهر واحد وبقي ثلاثة أشهر.

حيث أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه نظراً لكثرة التساؤلات حول تأخر رواتب معلمات التعليم المستمر (الكبيرات سابقاً) نؤكد أن إدارة تعليم بيشة تنحصر مهمتها في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب وهو ما أدته على أكمل وجه وتبقى مهمة صرف الرواتب في حسابات المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية فقط وعلى المستفيدات انتظار ذلك في حساباتهن.

يُشار إلى أن ‏‫تعليم بيشة أودع قبل عشرة أيام ٦٣٤٣٠٠ (ستمائة وأربعة وثلاثين ألفاً و300 ريال) في حسابات معلمات تعليم الكبيرات التي أقرت شركة تطوير صرفها عن شهر مارس ٢٠١٩م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليم بيشة: دورنا الإشراف على تنفيذ الأداء بعد تذمر المعلمات من عدم صرف 3 أشهر
سبق

أوضح تعليم ييشة حول تأخر رواتب معلمات التعليم المستمر "الكبيرات سابقاً" أن مهمتهم تنحصر في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب، وهو ما أدته على أكمل وجه وتبقى مهمة صرف الرواتب في حسابات المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأبدى العديد من معلمات التعليم المستمر "تعليم الكبيرات" في بيشة، استياءهن وتذمرهن من عدم إيداع الرواتب المتأخرة لثلاثة أشهر بعد أن صرف قبل أيام شهر واحد وبقي ثلاثة أشهر.

حيث أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه نظراً لكثرة التساؤلات حول تأخر رواتب معلمات التعليم المستمر (الكبيرات سابقاً) نؤكد أن إدارة تعليم بيشة تنحصر مهمتها في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب وهو ما أدته على أكمل وجه وتبقى مهمة صرف الرواتب في حسابات المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية فقط وعلى المستفيدات انتظار ذلك في حساباتهن.

يُشار إلى أن ‏‫تعليم بيشة أودع قبل عشرة أيام ٦٣٤٣٠٠ (ستمائة وأربعة وثلاثين ألفاً و300 ريال) في حسابات معلمات تعليم الكبيرات التي أقرت شركة تطوير صرفها عن شهر مارس ٢٠١٩م.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:10 AM

تعليم بيشة: دورنا الإشراف على تنفيذ الأداء بعد تذمر المعلمات من عدم صرف 3 أشهر

أكد أن مهمة صرف الرواتب في حساباتهن شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
258

أوضح تعليم ييشة حول تأخر رواتب معلمات التعليم المستمر "الكبيرات سابقاً" أن مهمتهم تنحصر في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب، وهو ما أدته على أكمل وجه وتبقى مهمة صرف الرواتب في حسابات المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأبدى العديد من معلمات التعليم المستمر "تعليم الكبيرات" في بيشة، استياءهن وتذمرهن من عدم إيداع الرواتب المتأخرة لثلاثة أشهر بعد أن صرف قبل أيام شهر واحد وبقي ثلاثة أشهر.

حيث أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه نظراً لكثرة التساؤلات حول تأخر رواتب معلمات التعليم المستمر (الكبيرات سابقاً) نؤكد أن إدارة تعليم بيشة تنحصر مهمتها في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب وهو ما أدته على أكمل وجه وتبقى مهمة صرف الرواتب في حسابات المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية فقط وعلى المستفيدات انتظار ذلك في حساباتهن.

يُشار إلى أن ‏‫تعليم بيشة أودع قبل عشرة أيام ٦٣٤٣٠٠ (ستمائة وأربعة وثلاثين ألفاً و300 ريال) في حسابات معلمات تعليم الكبيرات التي أقرت شركة تطوير صرفها عن شهر مارس ٢٠١٩م.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,330
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,182
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,692
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,063

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة