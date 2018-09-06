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بدء اجتماعات لجنة مبادرة التعاون مع المانحين بـ"الانتوساي"

تحتضنها دولة الكويت ويترأسها رئيس ديوان المراقبة العامة

انطلقت، اليوم، اجتماعات اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون مع المانحين بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي" بدولة الكويت.

ومن المقرر أن تتضمن النقاشات في اجتماعات اللجنة، متابعة تنفيذ ما اشتملت عليه مذكرة التفاهم التي تم إبرامها عام 2009م، بين منظمة "الإنتوساي" وعدد من المؤسسات المالية المانحة، لتمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من أداء أدوارها بكفاءة وفاعليه، وذلك وفق الأهداف التي تسعى منظمة "الإنتوساي" لتحقيقها.

ويترأس الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" في الاجتماع المذكور، نظراً لكون الديوان يترأس لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية بمنظمة "الإنتوساي"، في حين يترأس البنك الدولي جانب المانحين في اجتماعات اللجنة.

جدير بالذكر أن اللجنة تهدف إلى تمويـــل المشاريع التطويريـــة للأجهـــزة العليا للرقابـــة المالـــية العامـــة والمحاسبة في عـــدد مـــن الدول النامية.

ومنـــذ أن تم إبـــرام الاتفاقيـــة واللجنـــة التوجيهيـــة تتابع تنفيــذ ما ورد في بنود الاتفاقية، وأيضاً متابعـــة المشاريـــع التطويريـــة التي تمت لعـدد كبير من الأجهـــزة العليا للرقابـــة المالية العامـــة والمحاسبة في الدول النامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء اجتماعات لجنة مبادرة التعاون مع المانحين بـ"الانتوساي"
سبق

انطلقت، اليوم، اجتماعات اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون مع المانحين بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي" بدولة الكويت.

ومن المقرر أن تتضمن النقاشات في اجتماعات اللجنة، متابعة تنفيذ ما اشتملت عليه مذكرة التفاهم التي تم إبرامها عام 2009م، بين منظمة "الإنتوساي" وعدد من المؤسسات المالية المانحة، لتمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من أداء أدوارها بكفاءة وفاعليه، وذلك وفق الأهداف التي تسعى منظمة "الإنتوساي" لتحقيقها.

ويترأس الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" في الاجتماع المذكور، نظراً لكون الديوان يترأس لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية بمنظمة "الإنتوساي"، في حين يترأس البنك الدولي جانب المانحين في اجتماعات اللجنة.

جدير بالذكر أن اللجنة تهدف إلى تمويـــل المشاريع التطويريـــة للأجهـــزة العليا للرقابـــة المالـــية العامـــة والمحاسبة في عـــدد مـــن الدول النامية.

ومنـــذ أن تم إبـــرام الاتفاقيـــة واللجنـــة التوجيهيـــة تتابع تنفيــذ ما ورد في بنود الاتفاقية، وأيضاً متابعـــة المشاريـــع التطويريـــة التي تمت لعـدد كبير من الأجهـــزة العليا للرقابـــة المالية العامـــة والمحاسبة في الدول النامية.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
05:52 PM

بدء اجتماعات لجنة مبادرة التعاون مع المانحين بـ"الانتوساي"

تحتضنها دولة الكويت ويترأسها رئيس ديوان المراقبة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، اليوم، اجتماعات اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون مع المانحين بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي" بدولة الكويت.

ومن المقرر أن تتضمن النقاشات في اجتماعات اللجنة، متابعة تنفيذ ما اشتملت عليه مذكرة التفاهم التي تم إبرامها عام 2009م، بين منظمة "الإنتوساي" وعدد من المؤسسات المالية المانحة، لتمكين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من أداء أدوارها بكفاءة وفاعليه، وذلك وفق الأهداف التي تسعى منظمة "الإنتوساي" لتحقيقها.

ويترأس الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" في الاجتماع المذكور، نظراً لكون الديوان يترأس لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية بمنظمة "الإنتوساي"، في حين يترأس البنك الدولي جانب المانحين في اجتماعات اللجنة.

جدير بالذكر أن اللجنة تهدف إلى تمويـــل المشاريع التطويريـــة للأجهـــزة العليا للرقابـــة المالـــية العامـــة والمحاسبة في عـــدد مـــن الدول النامية.

ومنـــذ أن تم إبـــرام الاتفاقيـــة واللجنـــة التوجيهيـــة تتابع تنفيــذ ما ورد في بنود الاتفاقية، وأيضاً متابعـــة المشاريـــع التطويريـــة التي تمت لعـدد كبير من الأجهـــزة العليا للرقابـــة المالية العامـــة والمحاسبة في الدول النامية.

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