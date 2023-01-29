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#السعودية_تنير_اليمن.. هاشتاق أطلقه اليمنون: الشكر وحده لا يكفي

رجال ونساء وأطفال عبروا عن مشاعرهم الطيبة.. "الإرياني" يشارك

أطلق نشطاء يمنيون في محافظة عدن والمحافظات اليمنية المحررة مساء أمس، حملة وفاء بهاشتاق #السعودية_تنير_اليمن في مواقع التواصل الاجتماعي، شكراً للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة على منحة المشتقات النفطية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

وشارك وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في الهاشتاق ضمن عدة مشاركات لمسؤولين وصحفيين ومواطنين يمنيين، قائلاً: "مد الأشقاء في المملكة أيديهم لليمن في منحنى خطير كانت تمر به البلد وقدموا كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني وصولاً لتقديم منحة وقود محطات توليد الكهرباء التي أعادت النور لعدن والمحافظات المحررة، الشكر والثناء وحده لا يكفي".

وأوضح أنه خلال ثلاثة أشهر من منحة الوقود المقدمة لتشغيل محطات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة بلغ إجمالي كميات الوقود المقدمة (190301.952) طن ديزل و (86003.024) طن مازوت بمبلغ 180 مليون دولار أسهمت في استقرار توليد الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

ونشر النشطاء مجموعة صور داخل الهاشتاق لمواطنين يمنيين يحملون لافتات كُتب عليها #السعودية_تنير_اليمن، وعبّر رجال ونساء وأطفال يمنيون عن مشاعرهم الطيّبة من خلال مشاركتهم صورهم من داخل المحافظات المحررة.

يُذكر أن المملكة قدمت خلال الأشهر الماضية مشتقات نفطية بمبلغ 180 مليون دولار، أسهمت في استقرار توليد الكهرباء بشكل غير مسبوق في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية، ويأمل المواطنون اليمنيون في المحافظات المحررة تمديد منحة المشتقات النفطية خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع قرب دخول فصل الصيف تجنباً لعودة انقطاعات الكهرباء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#السعودية_تنير_اليمن.. هاشتاق أطلقه اليمنون: الشكر وحده لا يكفي
سبق

أطلق نشطاء يمنيون في محافظة عدن والمحافظات اليمنية المحررة مساء أمس، حملة وفاء بهاشتاق #السعودية_تنير_اليمن في مواقع التواصل الاجتماعي، شكراً للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة على منحة المشتقات النفطية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

وشارك وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في الهاشتاق ضمن عدة مشاركات لمسؤولين وصحفيين ومواطنين يمنيين، قائلاً: "مد الأشقاء في المملكة أيديهم لليمن في منحنى خطير كانت تمر به البلد وقدموا كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني وصولاً لتقديم منحة وقود محطات توليد الكهرباء التي أعادت النور لعدن والمحافظات المحررة، الشكر والثناء وحده لا يكفي".

وأوضح أنه خلال ثلاثة أشهر من منحة الوقود المقدمة لتشغيل محطات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة بلغ إجمالي كميات الوقود المقدمة (190301.952) طن ديزل و (86003.024) طن مازوت بمبلغ 180 مليون دولار أسهمت في استقرار توليد الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

ونشر النشطاء مجموعة صور داخل الهاشتاق لمواطنين يمنيين يحملون لافتات كُتب عليها #السعودية_تنير_اليمن، وعبّر رجال ونساء وأطفال يمنيون عن مشاعرهم الطيّبة من خلال مشاركتهم صورهم من داخل المحافظات المحررة.

يُذكر أن المملكة قدمت خلال الأشهر الماضية مشتقات نفطية بمبلغ 180 مليون دولار، أسهمت في استقرار توليد الكهرباء بشكل غير مسبوق في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية، ويأمل المواطنون اليمنيون في المحافظات المحررة تمديد منحة المشتقات النفطية خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع قرب دخول فصل الصيف تجنباً لعودة انقطاعات الكهرباء.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:52 PM

#السعودية_تنير_اليمن.. هاشتاق أطلقه اليمنون: الشكر وحده لا يكفي

رجال ونساء وأطفال عبروا عن مشاعرهم الطيبة.. "الإرياني" يشارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق نشطاء يمنيون في محافظة عدن والمحافظات اليمنية المحررة مساء أمس، حملة وفاء بهاشتاق #السعودية_تنير_اليمن في مواقع التواصل الاجتماعي، شكراً للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة على منحة المشتقات النفطية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

وشارك وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في الهاشتاق ضمن عدة مشاركات لمسؤولين وصحفيين ومواطنين يمنيين، قائلاً: "مد الأشقاء في المملكة أيديهم لليمن في منحنى خطير كانت تمر به البلد وقدموا كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني وصولاً لتقديم منحة وقود محطات توليد الكهرباء التي أعادت النور لعدن والمحافظات المحررة، الشكر والثناء وحده لا يكفي".

وأوضح أنه خلال ثلاثة أشهر من منحة الوقود المقدمة لتشغيل محطات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة بلغ إجمالي كميات الوقود المقدمة (190301.952) طن ديزل و (86003.024) طن مازوت بمبلغ 180 مليون دولار أسهمت في استقرار توليد الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

ونشر النشطاء مجموعة صور داخل الهاشتاق لمواطنين يمنيين يحملون لافتات كُتب عليها #السعودية_تنير_اليمن، وعبّر رجال ونساء وأطفال يمنيون عن مشاعرهم الطيّبة من خلال مشاركتهم صورهم من داخل المحافظات المحررة.

يُذكر أن المملكة قدمت خلال الأشهر الماضية مشتقات نفطية بمبلغ 180 مليون دولار، أسهمت في استقرار توليد الكهرباء بشكل غير مسبوق في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية، ويأمل المواطنون اليمنيون في المحافظات المحررة تمديد منحة المشتقات النفطية خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع قرب دخول فصل الصيف تجنباً لعودة انقطاعات الكهرباء.

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