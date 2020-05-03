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متحدث الصحة: 8 آلاف سرير مخصصة للعناية وجاهزة للتعامل مع حالات "كورونا" الحرجة

العبد العالي: الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير بكافة القطاعات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدد الأسرّة الطبية في المملكة العربية السعودية، وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال "متحدث الصحة": الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير بكافة القطاعات التي تقدم الخدمات، سواء وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى أو القطاعات الخاصة؛ من بينها 8 آلاف سرير مخصصة وبكفاءة وتجهيزات وخدمات عناية مركزة تستطيع التعامل مع الحالات الحرجة، وفرتها الحكومة الرشيدة وجعلتها متاحة للرعاية الطبية لكافة أنواع الأمراض التي نتعامل معها، وكذلك لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

يُشار إلى أن الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة؛ 139 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغ إجمالي الحالات 27011 حالة؛ منها 22693 حالة نشطة حالتها الصحية جيدة، و4134 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: 8 آلاف سرير مخصصة للعناية وجاهزة للتعامل مع حالات "كورونا" الحرجة
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدد الأسرّة الطبية في المملكة العربية السعودية، وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال "متحدث الصحة": الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير بكافة القطاعات التي تقدم الخدمات، سواء وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى أو القطاعات الخاصة؛ من بينها 8 آلاف سرير مخصصة وبكفاءة وتجهيزات وخدمات عناية مركزة تستطيع التعامل مع الحالات الحرجة، وفرتها الحكومة الرشيدة وجعلتها متاحة للرعاية الطبية لكافة أنواع الأمراض التي نتعامل معها، وكذلك لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

يُشار إلى أن الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة؛ 139 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغ إجمالي الحالات 27011 حالة؛ منها 22693 حالة نشطة حالتها الصحية جيدة، و4134 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:20 PM

متحدث الصحة: 8 آلاف سرير مخصصة للعناية وجاهزة للتعامل مع حالات "كورونا" الحرجة

العبد العالي: الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير بكافة القطاعات

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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3,503

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدد الأسرّة الطبية في المملكة العربية السعودية، وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال "متحدث الصحة": الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير بكافة القطاعات التي تقدم الخدمات، سواء وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى أو القطاعات الخاصة؛ من بينها 8 آلاف سرير مخصصة وبكفاءة وتجهيزات وخدمات عناية مركزة تستطيع التعامل مع الحالات الحرجة، وفرتها الحكومة الرشيدة وجعلتها متاحة للرعاية الطبية لكافة أنواع الأمراض التي نتعامل معها، وكذلك لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

يُشار إلى أن الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة؛ 139 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغ إجمالي الحالات 27011 حالة؛ منها 22693 حالة نشطة حالتها الصحية جيدة، و4134 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

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