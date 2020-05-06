شاهد.. "7" مبادرات خيرية لمجلس الجمعيات بحائل ينفذها 571 متطوعًا بـ 7ملايين ريال

15318 سلة غذائية تم توزيعها و20594 وجبة لأكثر من 38 ألف مستفيد

نشر فيصل عيد الرمالي رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بحائل، عبر حسابه تقريرًا لمركز الدعم المجتمعي، الذي تشرف عليه اللجنة التنفيذية للدعم المجتمعي بمجلس الجمعيات بمنطقة حائل ويُعنى بتنسيق المبادرات التي تم إطلاقها للتخفيف عن المتضررين من أزمة كورونا بمنطقة حائل.

ومن خلال التقرير، بلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها 15318 سلة وعدد الوجبات الغذائية 20594 وجبة وعدد المستفيدين 38397 مستفيدًا بتكلفة بلغت ستة ملايين وتسعمائة وسبعين ألف ريال، فيما قام عليها 751 متطوعًا بعدد ساعات تطوعية إجمالية 21006 بلغت ساعة.

يُذكر أن الدعم المجتمعي بمنطقة حائل، يضم سبع مبادرات تنفذها ست جمعيات بالمنطقة.

وجاءت مبادرة "بسمة بجانبكم" والتي تُقيم عليها الجمعية الأهلية لرعاية مرضى السرطان بحائل -بسمة-، لسد احتياجات مستفيدي الجمعية في ظل أزمة كورونا لدعم 300 مستفيد من مرضى السرطان، والبالغة قيمتها ثلاثمائة وعشرين ألف ريال، وتستهدف 300 مستفيد، بواقع (1066.60) ريالاً لكل مستفيد، وحتى 4 من مايو الحالي، تم صرف 152 ألفًا و500 ريال، واستفاد منها 256 مستفيدًا، وقد حققت نسبة إنجاز 73 %.

فيما جاءت مبادرة الجسد الواحد التي تستهدف توزيع سلال غذائية للأسر التي تضررت من انقطاع أعمالها بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على المواطن والمقيم، والتي تبلغ قيمة المبادرة أربعة ملايين ريال، تستهدف 13333 مستفيدًا، بمقدار (300 ) ريال لكل مستفيد، وقد تم صرف حتى 4 من مايو الحالي ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألفًا ومائة ريال لـ 11095 مستفيدًا، قام بها 37 متطوعًا، وقد حققت نسبة إنجاز 91.7 %.

وجاءت مبادرة الحقيبة الوقائية التي توفر سبل الوقاية للعاملين في الميدان من خلال توزيع 250 حقيبة يوميًا لمدة 32 يومًا وتوزيع 1000 حقيبة عائلية لمرضى السرطان، وتبلغ قيمة المبادرة مائتين وخمسين ألف ريال وتستهدف 9000 مستفيد ، بواقع (27.70 ) ريالاً لكل مستفيد، وقد تم صرف مائتين وخمسين ألف ريال لـ 2029 مستفيدًا، قام بها 16 متطوعًا، وقد حققت نسبة إنجاز بلغت 53 %.

ومبادرة الأجهزة الطبية لدعم 500 مريض بجهاز طبي، التي تقوم عليها جمعية سفانة، بلغ قيمة المبادرة ستمائة وخمسين ألف ريال، وتستهدف 500 مستفيد، بواقع (1300) ريال لكل مستفيد، وقد تم صرف ثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف ومائتين وخمسة ريالات، لـ200 مستفيد، وقام بها ثلاثة متطوعين، وقد حققت نسبة إنجاز 67 %.

ومبادرة العلاج التأهيلي، وتقوم عليها جمعية سفانة، وبلغ قيمة المبادرة خمسمائة ألف ريال، وتستهدف 1000 مستفيد، بواقع (500) ريال لكل مستفيد، إلا أنه لم يتم الاستفادة منها إذ حققت نسبة إنجاز 0%.

يُذكر أن مبادرة "أجر وغنيمة" التي تنفذها الجمعية الخيرية بحائل وهي التي تهدف لتقديم 100000 وجبة خلال شهر رمضان المبارك، تبلغ قيمتها ثمانمائة وخمسين ألف ريال وتستهدف مائة ألف مستفيد، بواقع(8.50) ريال للوجبة الواحدة، وتم صرف مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألف وتسعة وأربعين ريالاً لعشرين ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعين مستفيدًا تطوع 70 متطوعًا بالعمل فيها حتى 4 من مايو الحالي، وبتحقيق نسبة إنجاز بلغت 53.09 %.

ومبادرة "وقفة رفاق" والتي تسعى مقدمتها "جمعية رفاق" لتقديم 718 سلة غذائية لأهل حائل ممن تضرروا في تعطيل بعض الأعمال والمنافذ التجارية أو الأعمال الأخرى مع أزمة كورونا بأسرع وقت ممكن وبطريقة سلسة وآمنة، وتبلغ قيمة المبادرة أربعمائة ألف ريال، وتستهدف 4223 مستفيدًا، استفاد منها حتى 4 من مايو الحالي 4223 ، جميع المستفيدين المستهدفين بواقع (94.71 ريال) للمستفيد الواحد وقد حققت نسبة إنجاز 100 %.