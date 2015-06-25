تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في حج هذا العام

سيتم تفويج الحجاج بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة

ذكرت مصادر أنه ‏تم تخصيص ثلاثة أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام 1442هـ.

ووفقًا لقناة العربية: فقد تم تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام، وتفويج الحجاج إلى الجمرات بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة.

وبدءًا من الغد الجمعة تنطلق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، وإعلان أسماء المرشحين للحج.