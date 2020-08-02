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انقطاع الكهرباء في "حفار وسقة الليث" بسبب الأمطار الغزيرة

سقوط أعمدة للضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حفار بمركز الوسقة جنوب الليث في سقوط أعمدة الضغط العالي قبل يومين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لقرابة 12 ساعة.

ورصدت "سبق" ظهر اليوم، أسلاك الضغط العالي وهي ملقاة على الأرض.

وكان المركز قد شهد هطول أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة، مما أدى إلى سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي قبل إعادة الكهرباء وزرع أعمدة جديدة، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأعمدة على وضعها والأسلاك مقطعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقطاع الكهرباء في "حفار وسقة الليث" بسبب الأمطار الغزيرة
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حفار بمركز الوسقة جنوب الليث في سقوط أعمدة الضغط العالي قبل يومين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لقرابة 12 ساعة.

ورصدت "سبق" ظهر اليوم، أسلاك الضغط العالي وهي ملقاة على الأرض.

وكان المركز قد شهد هطول أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة، مما أدى إلى سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي قبل إعادة الكهرباء وزرع أعمدة جديدة، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأعمدة على وضعها والأسلاك مقطعة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
05:14 PM

انقطاع الكهرباء في "حفار وسقة الليث" بسبب الأمطار الغزيرة

سقوط أعمدة للضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي

A A A
محمد طيران - الليث
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891

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حفار بمركز الوسقة جنوب الليث في سقوط أعمدة الضغط العالي قبل يومين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لقرابة 12 ساعة.

ورصدت "سبق" ظهر اليوم، أسلاك الضغط العالي وهي ملقاة على الأرض.

وكان المركز قد شهد هطول أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة، مما أدى إلى سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي قبل إعادة الكهرباء وزرع أعمدة جديدة، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأعمدة على وضعها والأسلاك مقطعة.

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