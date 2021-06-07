نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة

قلّد نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان، اللواء عساف بن ربيعان، مساعد رئيس هيئة إدارة الحرس الملكي رتبته الجديدة.
وسأل الله أن يجعلها الله عوناً له على طاعته وخدمة الدين والمليك والوطن.
قلّد نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان، اللواء عساف بن ربيعان، مساعد رئيس هيئة إدارة الحرس الملكي رتبته الجديدة.
وسأل الله أن يجعلها الله عوناً له على طاعته وخدمة الدين والمليك والوطن.
قلّد نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان، اللواء عساف بن ربيعان، مساعد رئيس هيئة إدارة الحرس الملكي رتبته الجديدة.
وسأل الله أن يجعلها الله عوناً له على طاعته وخدمة الدين والمليك والوطن.
قلّد نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان، اللواء عساف بن ربيعان، مساعد رئيس هيئة إدارة الحرس الملكي رتبته الجديدة.
وسأل الله أن يجعلها الله عوناً له على طاعته وخدمة الدين والمليك والوطن.