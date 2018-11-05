عشرات القتلى بين الحوثيين .. وانتزاع التباب السود والقرى المحاذية لمثلث عاهم

بينهم القيادي أبو الفضل.. وأسر 12 عنصراً بينهم جريحان نقلا للعلاج بالمملكة

سقط نحو 30 قتيلاً من صفوف المليشيا المتردة في معركة تحرير التباب السود والقرى المحاذية لمثلث عاهم، الواقع ما بين حرض والحديدة، بينهم القيادي أبو الفضل فيما تم أسر 12 عنصراً خلال تلك المعركة وكان من بينهم جريحان تم نقلهما لأحد مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر عسكرية لـ"سبق" أن العملية العسكرية لازالت مستمرة حتى تأمين قرى مثلث عاهم وتأمين كامل المواقع والقرى والتباب التي تم تحريرها خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف تمكنت في العملية العسكرية التي انطلقت أمس ، من تدمير أربعة مخازن أسلحة متنوعة ودبابة قبالة حرض ومدفع في الغرزة .



