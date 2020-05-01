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"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على عدة محافظات بمكة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الـ10 مساء

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن التوقعات تشمل: (الليث، والقنفذة، وبحرة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على عدة محافظات بمكة
سبق

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن التوقعات تشمل: (الليث، والقنفذة، وبحرة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:04 PM

"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على عدة محافظات بمكة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الـ10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن التوقعات تشمل: (الليث، والقنفذة، وبحرة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

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