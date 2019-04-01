مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 140 سلة غذائية في مأرب

تزن 10 أطنان ويستفيد منها 840 فردًا نزحوا من صنعاء

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 140 سلة غذائية، تزن 10 أطنان و360 كيلو غراماً، على النازحين من صنعاء إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 840 فردًا.

من ناحية أخرى، وزع المركز، أمس، 740 سلة غذائية، تزن 54 طنًا و760 كيلو غرامًا، على النازحين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 4440 فردًا.

جاء ذلك ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.