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مسلسل الاختفاء مستمر.. الشاب "عبدالله" فقد في احتفالات اليوم الوطني بالدمام

ظهر أخيرًا في تطبيق "سناب شات" .. وأسرته تناشد البحث عنه

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تبحث عن شاب يبلغ من العمر 13 عامًا فُقد يوم الاثنين 23 سبتمبر وتحديدًا في احتفالات اليوم الوطني على كورنيش مدينة الدمام.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن الشاب خرج من منزل أسرته بهدف الاحتفال باليوم الوطني ليختفي عن الأنظار على الرغم من محاولات أسرته بالبحث عنه وتقديم بلاغ رسمي لمركز شرطة شمال الدمام إلا أن البحث مازال جاريًا عنه.

وأكد والد الشاب عبدالله دعيج الدوسري لـ"سبق" أن ابنه خرج من منزل جده بحي النحيل بمدينة الدمام وهو لا يملك هاتف جوال وهو لا يعاني أي أمراض وهو بصحة جيدة، وجميع زملائه أنكروا تواصلهم معه.

وأضاف والد الشاب أن ابنه ظهر في تطبيق "سناب شات" في أحد الحسابات قبل أيام ولكن دون معرفة موقع الظهور على الرغم من محاولاتنا معرفة ذلك.

مفقود الشرقية عبدالله دعيج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسلسل الاختفاء مستمر.. الشاب "عبدالله" فقد في احتفالات اليوم الوطني بالدمام
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تبحث عن شاب يبلغ من العمر 13 عامًا فُقد يوم الاثنين 23 سبتمبر وتحديدًا في احتفالات اليوم الوطني على كورنيش مدينة الدمام.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن الشاب خرج من منزل أسرته بهدف الاحتفال باليوم الوطني ليختفي عن الأنظار على الرغم من محاولات أسرته بالبحث عنه وتقديم بلاغ رسمي لمركز شرطة شمال الدمام إلا أن البحث مازال جاريًا عنه.

وأكد والد الشاب عبدالله دعيج الدوسري لـ"سبق" أن ابنه خرج من منزل جده بحي النحيل بمدينة الدمام وهو لا يملك هاتف جوال وهو لا يعاني أي أمراض وهو بصحة جيدة، وجميع زملائه أنكروا تواصلهم معه.

وأضاف والد الشاب أن ابنه ظهر في تطبيق "سناب شات" في أحد الحسابات قبل أيام ولكن دون معرفة موقع الظهور على الرغم من محاولاتنا معرفة ذلك.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
09:24 PM

مسلسل الاختفاء مستمر.. الشاب "عبدالله" فقد في احتفالات اليوم الوطني بالدمام

ظهر أخيرًا في تطبيق "سناب شات" .. وأسرته تناشد البحث عنه

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
1,947

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تبحث عن شاب يبلغ من العمر 13 عامًا فُقد يوم الاثنين 23 سبتمبر وتحديدًا في احتفالات اليوم الوطني على كورنيش مدينة الدمام.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن الشاب خرج من منزل أسرته بهدف الاحتفال باليوم الوطني ليختفي عن الأنظار على الرغم من محاولات أسرته بالبحث عنه وتقديم بلاغ رسمي لمركز شرطة شمال الدمام إلا أن البحث مازال جاريًا عنه.

وأكد والد الشاب عبدالله دعيج الدوسري لـ"سبق" أن ابنه خرج من منزل جده بحي النحيل بمدينة الدمام وهو لا يملك هاتف جوال وهو لا يعاني أي أمراض وهو بصحة جيدة، وجميع زملائه أنكروا تواصلهم معه.

وأضاف والد الشاب أن ابنه ظهر في تطبيق "سناب شات" في أحد الحسابات قبل أيام ولكن دون معرفة موقع الظهور على الرغم من محاولاتنا معرفة ذلك.

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