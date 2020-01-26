أبل تطلق تحديثًا جديدًا لنظام macOS Catalina للمطورين

يركز على تحسينات الأداء والتحديثات الأمنية وإصلاح الأخطاء

أطلقت شركة أبل، النسخة التجريبية الثالثة من نظام تشغيل macOS Catalina، والتي تحمل الإصدار رقم 10.15.3؛ حيث صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع النسخةُ التجريبية الثالثة للمطورين من iOS 13.3.1 وiPadOS 13.3.1 وwatchOS 6.1.2 وtvOS 13.3.1؛ لكن الشركة لم تحدد حتى الآن ما هو الجديد في التحديث؛ ولكن من المحتمل أنه يركز على تحسينات الأداء والتحديثات الأمنية وإصلاح الأخطاء.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" بحسب موقع The Verge الأمريكي؛ فيمكن للمطورين التحديث إلى أحدث إصدار تجريبي من خلال تفضيلات النظام إذا كانوا مسجلين بالفعل في Beta Program، أما إذا لم يكن المستخدمين ضمن فريق المطورين، فيمكنه تثبيت إصدارات iOS وmacOS وtvOS الجديدة من خلال برنامج Apple Beta Software، على الرغم من أن التحديثات هناك قد يتم إصدارها مع بعض التأخير؛ حيث يعد macOS 10.15.3 خليفة إصدار macOS 10.15.2، والذي تضمن عودة دعم iTunes Remote والتحسينات العامة عبر النظام.

على الجانب الآخر كشف تقرير جديد أن شركة أبل قد تطلق هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة قريبًا جدًّا، ووفقًا لوكالة بلومبرج، سيبدأ مورّدو شركة التكنولوجيا العملاقة في تجميع طرازات هواتف آيفون ذات الأسعار المعقولة، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ iPhone SE في فبراير، وعلاوة على ذلك فسوف تكشف أبل عن الجهاز في مارس، وقد بدأت التقارير والشائعات والتنبؤات المتعلقة بطراز آيفون منخفض التكلفة في العام الماضي، بعضها من المحلل "مينج تشي كو"، الذي يتمتع بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بتوقعات أبل.

وبحسب موقع engadget الأمريكي، فقد ذكر "كو" في وقت سابق، أن النموذج القادم بأسعار معقولة سيبدو مثل iPhone 8، وسيكون له شاشة بحجم 4.7 بوصة، وبحسب ما ورد؛ فسيتم تشغيله بواسطة شريحة A13 من أبل، التي تعمل أيضًا على تشغيل جهازiPhone 11.