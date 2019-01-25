النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

المنتخب القطري في "كوبا أميركا" .. دهشة واستياء وسخرية على مواقع التواصل

المغرِّدون يتساءلون: كيف لبلد يبعد آلاف الأميال عن القارة أن يشارك في بطولتها؟!

أثار إعلان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن قرعة بطولة كوبا أميركا (البرازيل 2019)، ومشاركة المنتخب القطري في النسخة الجديدة قريحة السخرية لدى المغرِّدين على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما عبّرت شريحة أخرى عن استيائها من المشاركة القطرية، واصفة إياها بـ "كمالة عدد".

وعلى ما يبدو، فإن قطر أصبحت حديث الساعة لدى المغرِّدين الساخرين، فبعد إثارتها سخرية المتابعين لكأس آسيا لكرة القدم؛ لاحتواء المنتخب القطري على عددٍ محدودٍ من اللاعبين أصحاب الأصول القطرية، ونحو 14 لاعباً من 8 جنسيات مختلفة، ها هي مرة أخرى تصبح مادة دسمة للتهكم والسخرية بسبب مشاركتها في بطولة القارة الأميركية.

وتساءل المغرِّدون في دهشة واستياء كيف لبلد يبعد آلاف الأميال عن أمريكا الجنوبية أن يشارك في بطولتها القارية؟! كما استنكر البعض الآخر عدم استدعاء منتخبات المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا، وهي منتخبات دائمة المشاركة في تلك البطولة، وتوجيه الدعوة إلى منتخب الإمارة الخليجية الذي لا يمتلك تاريخاً مهماً في رياضة كرة القدم، ويحتل المركز 93 في تصنيف "فيفا" الأخير للمنتخبات.

سخرية المغرِّدين

وكتب أحد المغرِّدين الساخرين متهكماً على تشكيلة القطريين: "المفروض قطر تشارك في كل بطولات القارات؛ لأن كل لاعب قطري له الحق أن يلعب في قارته".

وسخر المغرِّد محمد المرشدي؛ على طريقته، قائلاً: "منتخب الأمم المتحدة يشارك في كل بطولات العالم .. مرتزقة".

فيما عبّر أحد المغرِّدين عن استيائه من مشاركة الإمارة الخليجية في البطولة الأميركية القارية، إذ قال: "حتى كوبا أميركا، قطر اشترتها .. يا للمهازل الأخلاقية".

واتفق مغرِّد بالمعرف "madrid" مع الرأي السابق، قائلاً: "قطر خرّبت الكورة، تجنيس وفلوس".

وغرَّد خالد؛ تعليقاً على مشاركة المنتخبين القطري والياباني في النسخة الجديدة: "بوجود قطر واليابان ما صارت كوبا صارت كأس الصداقة العالمية!".

كم تبعد المسافة؟

ولم تختلف تعليقات المغرِّدين الأجانب عن غيرهم، فأصابهم ما أصاب نظراءهم العرب من دهشة وذهول من مشاركة الدوحة في (كوبا أميركا)، وعدم توجيه الدعوة لمنتخب أميركي آخر.

وتساءل المغرِّد بابلو ليون؛ عن السبب في دعوة المنتخب القطري، وتجاهل دعوة الولايات المتحدة والمكسيك، بينما شارك آخر صورة لخريطة العالم توضح بُعد المسافة بين الدوحة وطوكيو وقارة أميركا الجنوبية.

بدوره، تساءل المغرِّد تيفيز؛ في دهشة، عن كم الأموال التي دفعتها الدوحة للوجود في ذلك الحدث، فقال: "كم دفعت قطر لتشارك في بطولتنا القارية؟".

وكتب المغرِّد ستيوارت تعليقاً على تقرير شبكة (BBC) البريطانية عن المشاركة القطرية: "مشاركة اليابان منطقية .. لكن مشاركة قطر يبدو أن للمال علاقة بها".

وكتب أحدهم: "يبدو أن أموال النفط اشترت جنسية القارة الأميركية"، بينما علّق آخر: "ربما ابتاعوا قارة أميركا الجنوبية.. إنهم يبتاعون كل شيء!".

وقالت مغرِّدة: "أعرف أنه يتعيّن عليهم دعوة منتخبين للبطولة بسبب قلة المنتخبات المشاركة، لكن في الحقيقة ينبغي عدم دعوة منتخبات غير لاتينية، نعم الأموال تتكلم، ولكن مشاركة اليابان وقطر قرار مضحك للغاية وغبي".

ودأب "كونميبول" على دعوة منتخبيْن من خارج القارة الأمريكية الجنوبية للعب في البطولة منذ عام 1993، حينما وجّه الدعوة إلى منتخبَيْ الولايات المتحدة والمكسيك للمشاركة في البطولة؛ وذلك لاستكمال عدد الفرق المشاركة، ورفعهم إلى 12 منتخباً (تتكون القارة من 10 منتخبات فقط)، وإضفاء بعض الإثارة على البطولة، ولكن كانت الاختيارات دائماً تنحصر في دول أميركا الوسطى والشمالية؛ لقرب المسافة، وتقارب الثقافات، حتى شاركت اليابان من القارة الآسيوية للمرة الأولى، إلى جانب المكسيك في عام 1999م.

وتُعد المشاركة القطرية هي الأولى من نوعها لمنتخب عربي في البطولة العريقة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1916م، ويحمل لقبها الأخير منتخب تشيلي.. وأوقعت القرعة المنتخب الخليجي في المجموعة الثانية إلى جوار الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

ولم يسبق لمنتخب من خارج القارة أن ظفر بالبطولة، التي تمتلك الأوروجواي الرقم القياسي في الفوز بها (15 مرة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المنتخب القطري في "كوبا أميركا" .. دهشة واستياء وسخرية على مواقع التواصل
سبق

أثار إعلان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن قرعة بطولة كوبا أميركا (البرازيل 2019)، ومشاركة المنتخب القطري في النسخة الجديدة قريحة السخرية لدى المغرِّدين على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما عبّرت شريحة أخرى عن استيائها من المشاركة القطرية، واصفة إياها بـ "كمالة عدد".

وعلى ما يبدو، فإن قطر أصبحت حديث الساعة لدى المغرِّدين الساخرين، فبعد إثارتها سخرية المتابعين لكأس آسيا لكرة القدم؛ لاحتواء المنتخب القطري على عددٍ محدودٍ من اللاعبين أصحاب الأصول القطرية، ونحو 14 لاعباً من 8 جنسيات مختلفة، ها هي مرة أخرى تصبح مادة دسمة للتهكم والسخرية بسبب مشاركتها في بطولة القارة الأميركية.

وتساءل المغرِّدون في دهشة واستياء كيف لبلد يبعد آلاف الأميال عن أمريكا الجنوبية أن يشارك في بطولتها القارية؟! كما استنكر البعض الآخر عدم استدعاء منتخبات المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا، وهي منتخبات دائمة المشاركة في تلك البطولة، وتوجيه الدعوة إلى منتخب الإمارة الخليجية الذي لا يمتلك تاريخاً مهماً في رياضة كرة القدم، ويحتل المركز 93 في تصنيف "فيفا" الأخير للمنتخبات.

سخرية المغرِّدين

وكتب أحد المغرِّدين الساخرين متهكماً على تشكيلة القطريين: "المفروض قطر تشارك في كل بطولات القارات؛ لأن كل لاعب قطري له الحق أن يلعب في قارته".

وسخر المغرِّد محمد المرشدي؛ على طريقته، قائلاً: "منتخب الأمم المتحدة يشارك في كل بطولات العالم .. مرتزقة".

فيما عبّر أحد المغرِّدين عن استيائه من مشاركة الإمارة الخليجية في البطولة الأميركية القارية، إذ قال: "حتى كوبا أميركا، قطر اشترتها .. يا للمهازل الأخلاقية".

واتفق مغرِّد بالمعرف "madrid" مع الرأي السابق، قائلاً: "قطر خرّبت الكورة، تجنيس وفلوس".

وغرَّد خالد؛ تعليقاً على مشاركة المنتخبين القطري والياباني في النسخة الجديدة: "بوجود قطر واليابان ما صارت كوبا صارت كأس الصداقة العالمية!".

كم تبعد المسافة؟

ولم تختلف تعليقات المغرِّدين الأجانب عن غيرهم، فأصابهم ما أصاب نظراءهم العرب من دهشة وذهول من مشاركة الدوحة في (كوبا أميركا)، وعدم توجيه الدعوة لمنتخب أميركي آخر.

وتساءل المغرِّد بابلو ليون؛ عن السبب في دعوة المنتخب القطري، وتجاهل دعوة الولايات المتحدة والمكسيك، بينما شارك آخر صورة لخريطة العالم توضح بُعد المسافة بين الدوحة وطوكيو وقارة أميركا الجنوبية.

بدوره، تساءل المغرِّد تيفيز؛ في دهشة، عن كم الأموال التي دفعتها الدوحة للوجود في ذلك الحدث، فقال: "كم دفعت قطر لتشارك في بطولتنا القارية؟".

وكتب المغرِّد ستيوارت تعليقاً على تقرير شبكة (BBC) البريطانية عن المشاركة القطرية: "مشاركة اليابان منطقية .. لكن مشاركة قطر يبدو أن للمال علاقة بها".

وكتب أحدهم: "يبدو أن أموال النفط اشترت جنسية القارة الأميركية"، بينما علّق آخر: "ربما ابتاعوا قارة أميركا الجنوبية.. إنهم يبتاعون كل شيء!".

وقالت مغرِّدة: "أعرف أنه يتعيّن عليهم دعوة منتخبين للبطولة بسبب قلة المنتخبات المشاركة، لكن في الحقيقة ينبغي عدم دعوة منتخبات غير لاتينية، نعم الأموال تتكلم، ولكن مشاركة اليابان وقطر قرار مضحك للغاية وغبي".

ودأب "كونميبول" على دعوة منتخبيْن من خارج القارة الأمريكية الجنوبية للعب في البطولة منذ عام 1993، حينما وجّه الدعوة إلى منتخبَيْ الولايات المتحدة والمكسيك للمشاركة في البطولة؛ وذلك لاستكمال عدد الفرق المشاركة، ورفعهم إلى 12 منتخباً (تتكون القارة من 10 منتخبات فقط)، وإضفاء بعض الإثارة على البطولة، ولكن كانت الاختيارات دائماً تنحصر في دول أميركا الوسطى والشمالية؛ لقرب المسافة، وتقارب الثقافات، حتى شاركت اليابان من القارة الآسيوية للمرة الأولى، إلى جانب المكسيك في عام 1999م.

وتُعد المشاركة القطرية هي الأولى من نوعها لمنتخب عربي في البطولة العريقة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1916م، ويحمل لقبها الأخير منتخب تشيلي.. وأوقعت القرعة المنتخب الخليجي في المجموعة الثانية إلى جوار الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

ولم يسبق لمنتخب من خارج القارة أن ظفر بالبطولة، التي تمتلك الأوروجواي الرقم القياسي في الفوز بها (15 مرة).

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:17 PM

المنتخب القطري في "كوبا أميركا" .. دهشة واستياء وسخرية على مواقع التواصل

المغرِّدون يتساءلون: كيف لبلد يبعد آلاف الأميال عن القارة أن يشارك في بطولتها؟!

A A A
ياسر نجدي - الرياض
9
5,925

أثار إعلان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن قرعة بطولة كوبا أميركا (البرازيل 2019)، ومشاركة المنتخب القطري في النسخة الجديدة قريحة السخرية لدى المغرِّدين على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما عبّرت شريحة أخرى عن استيائها من المشاركة القطرية، واصفة إياها بـ "كمالة عدد".

وعلى ما يبدو، فإن قطر أصبحت حديث الساعة لدى المغرِّدين الساخرين، فبعد إثارتها سخرية المتابعين لكأس آسيا لكرة القدم؛ لاحتواء المنتخب القطري على عددٍ محدودٍ من اللاعبين أصحاب الأصول القطرية، ونحو 14 لاعباً من 8 جنسيات مختلفة، ها هي مرة أخرى تصبح مادة دسمة للتهكم والسخرية بسبب مشاركتها في بطولة القارة الأميركية.

وتساءل المغرِّدون في دهشة واستياء كيف لبلد يبعد آلاف الأميال عن أمريكا الجنوبية أن يشارك في بطولتها القارية؟! كما استنكر البعض الآخر عدم استدعاء منتخبات المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا، وهي منتخبات دائمة المشاركة في تلك البطولة، وتوجيه الدعوة إلى منتخب الإمارة الخليجية الذي لا يمتلك تاريخاً مهماً في رياضة كرة القدم، ويحتل المركز 93 في تصنيف "فيفا" الأخير للمنتخبات.

سخرية المغرِّدين

وكتب أحد المغرِّدين الساخرين متهكماً على تشكيلة القطريين: "المفروض قطر تشارك في كل بطولات القارات؛ لأن كل لاعب قطري له الحق أن يلعب في قارته".

وسخر المغرِّد محمد المرشدي؛ على طريقته، قائلاً: "منتخب الأمم المتحدة يشارك في كل بطولات العالم .. مرتزقة".

فيما عبّر أحد المغرِّدين عن استيائه من مشاركة الإمارة الخليجية في البطولة الأميركية القارية، إذ قال: "حتى كوبا أميركا، قطر اشترتها .. يا للمهازل الأخلاقية".

واتفق مغرِّد بالمعرف "madrid" مع الرأي السابق، قائلاً: "قطر خرّبت الكورة، تجنيس وفلوس".

وغرَّد خالد؛ تعليقاً على مشاركة المنتخبين القطري والياباني في النسخة الجديدة: "بوجود قطر واليابان ما صارت كوبا صارت كأس الصداقة العالمية!".

كم تبعد المسافة؟

ولم تختلف تعليقات المغرِّدين الأجانب عن غيرهم، فأصابهم ما أصاب نظراءهم العرب من دهشة وذهول من مشاركة الدوحة في (كوبا أميركا)، وعدم توجيه الدعوة لمنتخب أميركي آخر.

وتساءل المغرِّد بابلو ليون؛ عن السبب في دعوة المنتخب القطري، وتجاهل دعوة الولايات المتحدة والمكسيك، بينما شارك آخر صورة لخريطة العالم توضح بُعد المسافة بين الدوحة وطوكيو وقارة أميركا الجنوبية.

بدوره، تساءل المغرِّد تيفيز؛ في دهشة، عن كم الأموال التي دفعتها الدوحة للوجود في ذلك الحدث، فقال: "كم دفعت قطر لتشارك في بطولتنا القارية؟".

وكتب المغرِّد ستيوارت تعليقاً على تقرير شبكة (BBC) البريطانية عن المشاركة القطرية: "مشاركة اليابان منطقية .. لكن مشاركة قطر يبدو أن للمال علاقة بها".

وكتب أحدهم: "يبدو أن أموال النفط اشترت جنسية القارة الأميركية"، بينما علّق آخر: "ربما ابتاعوا قارة أميركا الجنوبية.. إنهم يبتاعون كل شيء!".

وقالت مغرِّدة: "أعرف أنه يتعيّن عليهم دعوة منتخبين للبطولة بسبب قلة المنتخبات المشاركة، لكن في الحقيقة ينبغي عدم دعوة منتخبات غير لاتينية، نعم الأموال تتكلم، ولكن مشاركة اليابان وقطر قرار مضحك للغاية وغبي".

ودأب "كونميبول" على دعوة منتخبيْن من خارج القارة الأمريكية الجنوبية للعب في البطولة منذ عام 1993، حينما وجّه الدعوة إلى منتخبَيْ الولايات المتحدة والمكسيك للمشاركة في البطولة؛ وذلك لاستكمال عدد الفرق المشاركة، ورفعهم إلى 12 منتخباً (تتكون القارة من 10 منتخبات فقط)، وإضفاء بعض الإثارة على البطولة، ولكن كانت الاختيارات دائماً تنحصر في دول أميركا الوسطى والشمالية؛ لقرب المسافة، وتقارب الثقافات، حتى شاركت اليابان من القارة الآسيوية للمرة الأولى، إلى جانب المكسيك في عام 1999م.

وتُعد المشاركة القطرية هي الأولى من نوعها لمنتخب عربي في البطولة العريقة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1916م، ويحمل لقبها الأخير منتخب تشيلي.. وأوقعت القرعة المنتخب الخليجي في المجموعة الثانية إلى جوار الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

ولم يسبق لمنتخب من خارج القارة أن ظفر بالبطولة، التي تمتلك الأوروجواي الرقم القياسي في الفوز بها (15 مرة).

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,781
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,451
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,619
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,567

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة