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بمشاركة 32 متسابقًا.. "الإسلامية" تختتم مسابقة "مؤذن الجالية" بالأرجنتين

‪ نظمها مركز الملك فهد ضمن برامجه الثقافية للعام الثاني على التوالي

اختتم مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، أمس الأحد، مسابقة "مؤذن الجالية" السنوية والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف مسلمي أمريكا الجنوبية في إطار البرامج الثقافية التي يواصل المركز تقديمها للجالية المسلمة.

وتفصيلاً، شارك في التصفيات النهائية لجائزة مؤذن الجالية 32 متسابقًا، حيث تم تكريم جميع المشاركين في التصفيات إلى جانب تكريم المركز الأول بجائزة مميزة.

وأوضح المدير العام لمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس أيروس الشيخ علي بن عوضة الشمراني أن هذه المسابقة تم تنفذها للعام الثاني على التوالي وكل عام نجد إقبالاً كبيرًا من مختلف أفراد الجالية المسلمة في الأرجنتين الذين يستفيدون من برامج المركز، كما يحرص المشاركون على الرغم من عدم إتقانهم للغة العربية لتعلم الأذان وأحكامه كونه هو النداء لأعظم أركان الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة.

وثمّن "الشمراني" الدعم المتواصل والعناية المستمرة التي يحظاها المركز وبرامج من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمنائه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد تفعيل برامج المركز بما يعزز رسالته لخدمة المسلمين ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، كما أشاد بما قدمته لجنة التحكيم من دور بارز في إنجاح هذه المسابقة.


وكرّم الشيخ "الشمراني"، الفائزين والمشاركين ولجنة التحكيم في المسابقة بحضور عددٍ من المشرفين بمركز الملك فهد الثقافي، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 32 متسابقًا.. "الإسلامية" تختتم مسابقة "مؤذن الجالية" بالأرجنتين
سبق

اختتم مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، أمس الأحد، مسابقة "مؤذن الجالية" السنوية والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف مسلمي أمريكا الجنوبية في إطار البرامج الثقافية التي يواصل المركز تقديمها للجالية المسلمة.

وتفصيلاً، شارك في التصفيات النهائية لجائزة مؤذن الجالية 32 متسابقًا، حيث تم تكريم جميع المشاركين في التصفيات إلى جانب تكريم المركز الأول بجائزة مميزة.

وأوضح المدير العام لمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس أيروس الشيخ علي بن عوضة الشمراني أن هذه المسابقة تم تنفذها للعام الثاني على التوالي وكل عام نجد إقبالاً كبيرًا من مختلف أفراد الجالية المسلمة في الأرجنتين الذين يستفيدون من برامج المركز، كما يحرص المشاركون على الرغم من عدم إتقانهم للغة العربية لتعلم الأذان وأحكامه كونه هو النداء لأعظم أركان الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة.

وثمّن "الشمراني" الدعم المتواصل والعناية المستمرة التي يحظاها المركز وبرامج من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمنائه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد تفعيل برامج المركز بما يعزز رسالته لخدمة المسلمين ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، كما أشاد بما قدمته لجنة التحكيم من دور بارز في إنجاح هذه المسابقة.


وكرّم الشيخ "الشمراني"، الفائزين والمشاركين ولجنة التحكيم في المسابقة بحضور عددٍ من المشرفين بمركز الملك فهد الثقافي، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
01:24 AM

بمشاركة 32 متسابقًا.. "الإسلامية" تختتم مسابقة "مؤذن الجالية" بالأرجنتين

‪ نظمها مركز الملك فهد ضمن برامجه الثقافية للعام الثاني على التوالي

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عبدالله العنزي - الرياض
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اختتم مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، أمس الأحد، مسابقة "مؤذن الجالية" السنوية والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف مسلمي أمريكا الجنوبية في إطار البرامج الثقافية التي يواصل المركز تقديمها للجالية المسلمة.

وتفصيلاً، شارك في التصفيات النهائية لجائزة مؤذن الجالية 32 متسابقًا، حيث تم تكريم جميع المشاركين في التصفيات إلى جانب تكريم المركز الأول بجائزة مميزة.

وأوضح المدير العام لمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس أيروس الشيخ علي بن عوضة الشمراني أن هذه المسابقة تم تنفذها للعام الثاني على التوالي وكل عام نجد إقبالاً كبيرًا من مختلف أفراد الجالية المسلمة في الأرجنتين الذين يستفيدون من برامج المركز، كما يحرص المشاركون على الرغم من عدم إتقانهم للغة العربية لتعلم الأذان وأحكامه كونه هو النداء لأعظم أركان الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة.

وثمّن "الشمراني" الدعم المتواصل والعناية المستمرة التي يحظاها المركز وبرامج من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمنائه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد تفعيل برامج المركز بما يعزز رسالته لخدمة المسلمين ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، كما أشاد بما قدمته لجنة التحكيم من دور بارز في إنجاح هذه المسابقة.


وكرّم الشيخ "الشمراني"، الفائزين والمشاركين ولجنة التحكيم في المسابقة بحضور عددٍ من المشرفين بمركز الملك فهد الثقافي، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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