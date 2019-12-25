رصد وإزالة إحداثات غير نظامية في "الشفا" وشمال الطائف

الأمانة تعاملت معها وطمست معالمها بمعاونة الجهات الأمنية

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة الطائف من ضبط إحداثات مخالفة على أراضٍ حكومية بيضاء بالشفا وشمال الطائف، تمثلت في إقامة غرف عشوائية من الصفيح وأحواش أسمنتية وغرف من الحجر وأحواش للماشية وتعديات مختلفة؛ بهدف حيازة أراضٍ دون مسوغ شرعي.

وكانت آليات الأمانة قد أزالت التعديات بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية وطمس معالمها مع متابعتها بشكل دوري؛ لضمان عدم عودة المحْدِثين إليها.

وقالت الأمانة إنها تتعامل بشكل فوري مع حيازة الأراضي من المخالفين بطرق غير نظامية، وتزيلها بشكل فوري؛ وذلك للحد من ظاهرة استغلال الأراضي البيضاء من قبل المعتدين، وتساهم فرق الرصد والمتابعة بالبلديات الفرعية في حصر إشغالات الأراضي غير النظامية داخل النطاق العمراني وخارجه؛ للحفاظ على الأراضي الحكومية والأراضي المخصصة للمشاريع التطويرية.

وقد سجلت الأمانة خلال الفترة الأخيرة العديد من الإحداثات غير النظامية، قبل إزالتها تباعاً، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مع وجود عدد من الإحداثات الجاري رصدها بمواقع مختلفة واتخاذ اللازم بحق المعتدين.