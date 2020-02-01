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"داوني بالتي كانت هي الداء".. أقنعة "كورونا" مصنوعة في بؤرة الفيروس!!

مغردة إيطالية تكشف عن صورتين تُظهران أن إنتاجها في "ووهان" الصينية

تداول مغردون صورًا تُظهر أن الأقنعة التي اقتنوْها من الصيدليات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، قد صُنعت مدينة ووهان، بؤرة المرض التي تشهد تفشيًّا كبيرًا للفيروس.

وكتبت مغردة إيطالية: إنه عالم جميل. الأقنعة المعروضة للبيع في إيطاليا تم إنتاجها في مدينة ووهان الصينية، وأرفقت تغريدتها بصورة تُبَيّن فعلًا أن الأقنعة صُنعت في المدينة الصينية الموبوءة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت مغردة أخرى: إحدى صديقاتي طلبت من والديْها شراء أقنعة واقية من صيدلية محلية؛ ليتبين أن الصناديق التي تحتوي على الأقنعة، قادمة من مدينة ووهان الصينية.. كونوا حذرين عند شرائها.

وتشهد الصين عُزلة متزايدة إثر ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 259 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس؛ بينما بلغ عدد المصابين 11 ألفًا و791 شخصًا؛ أي بزيادة 2100 إصابة جديدة، أمس الجمعة.

فيروس كورونا الجديد مدينة ووهان الصينية

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"داوني بالتي كانت هي الداء".. أقنعة "كورونا" مصنوعة في بؤرة الفيروس!!
سبق

تداول مغردون صورًا تُظهر أن الأقنعة التي اقتنوْها من الصيدليات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، قد صُنعت مدينة ووهان، بؤرة المرض التي تشهد تفشيًّا كبيرًا للفيروس.

وكتبت مغردة إيطالية: إنه عالم جميل. الأقنعة المعروضة للبيع في إيطاليا تم إنتاجها في مدينة ووهان الصينية، وأرفقت تغريدتها بصورة تُبَيّن فعلًا أن الأقنعة صُنعت في المدينة الصينية الموبوءة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت مغردة أخرى: إحدى صديقاتي طلبت من والديْها شراء أقنعة واقية من صيدلية محلية؛ ليتبين أن الصناديق التي تحتوي على الأقنعة، قادمة من مدينة ووهان الصينية.. كونوا حذرين عند شرائها.

وتشهد الصين عُزلة متزايدة إثر ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 259 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس؛ بينما بلغ عدد المصابين 11 ألفًا و791 شخصًا؛ أي بزيادة 2100 إصابة جديدة، أمس الجمعة.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:17 PM

"داوني بالتي كانت هي الداء".. أقنعة "كورونا" مصنوعة في بؤرة الفيروس!!

مغردة إيطالية تكشف عن صورتين تُظهران أن إنتاجها في "ووهان" الصينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداول مغردون صورًا تُظهر أن الأقنعة التي اقتنوْها من الصيدليات للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، قد صُنعت مدينة ووهان، بؤرة المرض التي تشهد تفشيًّا كبيرًا للفيروس.

وكتبت مغردة إيطالية: إنه عالم جميل. الأقنعة المعروضة للبيع في إيطاليا تم إنتاجها في مدينة ووهان الصينية، وأرفقت تغريدتها بصورة تُبَيّن فعلًا أن الأقنعة صُنعت في المدينة الصينية الموبوءة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت مغردة أخرى: إحدى صديقاتي طلبت من والديْها شراء أقنعة واقية من صيدلية محلية؛ ليتبين أن الصناديق التي تحتوي على الأقنعة، قادمة من مدينة ووهان الصينية.. كونوا حذرين عند شرائها.

وتشهد الصين عُزلة متزايدة إثر ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 259 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس؛ بينما بلغ عدد المصابين 11 ألفًا و791 شخصًا؛ أي بزيادة 2100 إصابة جديدة، أمس الجمعة.

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