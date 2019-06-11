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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

إيران.. تسجيل 2238 إصابة بكورونا و78 حالة وفاة

خلال 24 ساعة معدل الإصابات اليومية يواصل ارتفاعه

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8584 وإجمالي الإصابات إلى 180156، منهم 2728 مصاباً في حالة صحية حرجة".
وفق "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 142663، فضلاً عن إجراء 1137208 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2011 إصابة جديدة و81 حالة وفاة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. تسجيل 2238 إصابة بكورونا و78 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8584 وإجمالي الإصابات إلى 180156، منهم 2728 مصاباً في حالة صحية حرجة".
وفق "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 142663، فضلاً عن إجراء 1137208 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2011 إصابة جديدة و81 حالة وفاة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:52 PM

إيران.. تسجيل 2238 إصابة بكورونا و78 حالة وفاة

خلال 24 ساعة معدل الإصابات اليومية يواصل ارتفاعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8584 وإجمالي الإصابات إلى 180156، منهم 2728 مصاباً في حالة صحية حرجة".
وفق "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 142663، فضلاً عن إجراء 1137208 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2011 إصابة جديدة و81 حالة وفاة.

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