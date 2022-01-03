النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

مارس المقبل.. موعد لانطلاق دورة الألعاب السعودية الأولى

الميدالية الذهبية جائزتها مليون ريال

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة الدورة الجديد خلال الفترة 10-20 من مارس المقبل 2022م؛ بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة "كوفيد19" في نهاية مارس 2020م.

وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية و300 ألف ريال للميدالية الفضية و100 ألف ريال للبرونزية.

وذكرت اللجنة العليا المنظمة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة، كأهلية المشاركة ونظام التجارب والتصفيات والبرنامج الزمني خلال الأيام القليلة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مارس المقبل.. موعد لانطلاق دورة الألعاب السعودية الأولى
سبق

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة الدورة الجديد خلال الفترة 10-20 من مارس المقبل 2022م؛ بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة "كوفيد19" في نهاية مارس 2020م.

وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية و300 ألف ريال للميدالية الفضية و100 ألف ريال للبرونزية.

وذكرت اللجنة العليا المنظمة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة، كأهلية المشاركة ونظام التجارب والتصفيات والبرنامج الزمني خلال الأيام القليلة المقبلة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
02:45 PM

مارس المقبل.. موعد لانطلاق دورة الألعاب السعودية الأولى

الميدالية الذهبية جائزتها مليون ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
306

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة الدورة الجديد خلال الفترة 10-20 من مارس المقبل 2022م؛ بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة "كوفيد19" في نهاية مارس 2020م.

وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية و300 ألف ريال للميدالية الفضية و100 ألف ريال للبرونزية.

وذكرت اللجنة العليا المنظمة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة، كأهلية المشاركة ونظام التجارب والتصفيات والبرنامج الزمني خلال الأيام القليلة المقبلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة