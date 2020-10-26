النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيران

اجتماع طارئ لحل المشكلة

أعلنت السلطات الإيرانية أن الخلل الذي تسبّب في تعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد، اليوم "الثلاثاء"؛ سببه هجوم سيبراني.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مجلس الأمن القومي أن الخلل نتج عن هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود، وأن تفاصيل الهجوم ومنشؤه موضع تحقيق.

وبثّ التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على مقربة منها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها ذكرت المتحدّثة باسم الشركة الإيرانية لتوزيع المشتقّات النفطية فاطمة كاهي، أن الشركة دعت إلى اجتماع طارئ لحل المشكلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيران
سبق

أعلنت السلطات الإيرانية أن الخلل الذي تسبّب في تعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد، اليوم "الثلاثاء"؛ سببه هجوم سيبراني.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مجلس الأمن القومي أن الخلل نتج عن هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود، وأن تفاصيل الهجوم ومنشؤه موضع تحقيق.

وبثّ التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على مقربة منها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها ذكرت المتحدّثة باسم الشركة الإيرانية لتوزيع المشتقّات النفطية فاطمة كاهي، أن الشركة دعت إلى اجتماع طارئ لحل المشكلة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
04:18 PM

هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيران

اجتماع طارئ لحل المشكلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
635

أعلنت السلطات الإيرانية أن الخلل الذي تسبّب في تعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد، اليوم "الثلاثاء"؛ سببه هجوم سيبراني.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مجلس الأمن القومي أن الخلل نتج عن هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود، وأن تفاصيل الهجوم ومنشؤه موضع تحقيق.

وبثّ التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على مقربة منها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها ذكرت المتحدّثة باسم الشركة الإيرانية لتوزيع المشتقّات النفطية فاطمة كاهي، أن الشركة دعت إلى اجتماع طارئ لحل المشكلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,655
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,777
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,012
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة