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"الشؤون الإسلامية" بدأت فتح مسجد قباء قبل الفجر بساعة إلى بعد العشاء

لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية

إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بدأت الوزارة، ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة يوم أمس الجمعة، بفتح مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء؛ لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي: الفرع بدأ يوم أمس الجمعة بتنفيذ التوجيه الصادر من الوزير والمستند لموافقة مقام إمارة المدينة المنورة بفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى بعد صلاة العشاء بساعة كاملة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة والزيارة لمدة أكبر من السابقة، مع فرض جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن بعد توفيق الله بحماية المصلين والمصليات من فيروس كورونا.

وقدم "العتيبي" شكره وتقديره لأمير المنطقة فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل على الدعم والمساندة لجميع أعمال الفرع لتحقيق رسالته في ضوء متابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة بيوت الله والعناية بها ونشر منهج الوسطية والاعتدال لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد أن الفرع يواصل تقديم الخدمات وعلى مدار الساعة بمسجد قباء عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق كل البروتوكولات الصحية ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوصات اللازمة بمداخل المسجد.

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"الشؤون الإسلامية" بدأت فتح مسجد قباء قبل الفجر بساعة إلى بعد العشاء
سبق

إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بدأت الوزارة، ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة يوم أمس الجمعة، بفتح مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء؛ لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي: الفرع بدأ يوم أمس الجمعة بتنفيذ التوجيه الصادر من الوزير والمستند لموافقة مقام إمارة المدينة المنورة بفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى بعد صلاة العشاء بساعة كاملة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة والزيارة لمدة أكبر من السابقة، مع فرض جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن بعد توفيق الله بحماية المصلين والمصليات من فيروس كورونا.

وقدم "العتيبي" شكره وتقديره لأمير المنطقة فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل على الدعم والمساندة لجميع أعمال الفرع لتحقيق رسالته في ضوء متابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة بيوت الله والعناية بها ونشر منهج الوسطية والاعتدال لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد أن الفرع يواصل تقديم الخدمات وعلى مدار الساعة بمسجد قباء عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق كل البروتوكولات الصحية ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوصات اللازمة بمداخل المسجد.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
04:27 PM

"الشؤون الإسلامية" بدأت فتح مسجد قباء قبل الفجر بساعة إلى بعد العشاء

لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية

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عبدالله العنزي - الرياض
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إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بدأت الوزارة، ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة يوم أمس الجمعة، بفتح مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء؛ لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي: الفرع بدأ يوم أمس الجمعة بتنفيذ التوجيه الصادر من الوزير والمستند لموافقة مقام إمارة المدينة المنورة بفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى بعد صلاة العشاء بساعة كاملة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة والزيارة لمدة أكبر من السابقة، مع فرض جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن بعد توفيق الله بحماية المصلين والمصليات من فيروس كورونا.

وقدم "العتيبي" شكره وتقديره لأمير المنطقة فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل على الدعم والمساندة لجميع أعمال الفرع لتحقيق رسالته في ضوء متابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة بيوت الله والعناية بها ونشر منهج الوسطية والاعتدال لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد أن الفرع يواصل تقديم الخدمات وعلى مدار الساعة بمسجد قباء عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق كل البروتوكولات الصحية ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوصات اللازمة بمداخل المسجد.

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