النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق، وانتخابه رئيسًا جديدًا للجمهورية التونسية.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة بالتوفيق له، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعًا - حفظه الله - إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.


خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق، وانتخابه رئيسًا جديدًا للجمهورية التونسية.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة بالتوفيق له، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعًا - حفظه الله - إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.


14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:13 PM

خادم الحرمين يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,697

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق، وانتخابه رئيسًا جديدًا للجمهورية التونسية.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة بالتوفيق له، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعًا - حفظه الله - إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.


اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,087
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,783
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,886
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,600

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة