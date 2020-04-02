إصابات "كورونا" في يوم واحد بإندونيسيا وماليزيا.. 113 بالأولى و208 بالثانية

جاكرتا وصلت إلى إجمالي 1790 إصابة وكوالالمبور الأعلى بشرق آسيا بـ3116

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 1790 إصابة.

وكشف "يوريانتو" عن 13 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل المجموع إلى 170 بينما تعافى 112 شخصًا حتى الآن.

وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن حوالى 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.

ونصّت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان، اطلعت عليها "رويترز"، على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون "الأحداث" مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.

وقال بامبانج وييونو المتحدث باسم الوزارة: إن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.

من ناحية أخرى، أبلغت ماليزيا عن 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3116 وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وسجلت وزارة الصحة الماليزية خمس وفيات بالفيروس اليوم؛ ليصل الإجمالي إلى 50 حالة وفاة.

وكانت ماليزيا قد بدأت عملية توزيع المساعدات المادية لشعبها بجميع طبقاتهم، ضمن جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد والصعوبات التي يواجهها في ظل هذه الأزمة الصحية.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أعلن مؤخرًا عن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة باسم "حزمة العناية بالشعب" لتساعد على حماية رفاهية الشعب ودعم الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ فضلًا عن تعزيز اقتصاد البلاد.

وكانت ماليزيا قد سجلت 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 2766 إلى جانب 43 وفاة.