النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدخُّل جراحي يُنقذ معتمرًا عراقيًّا تَعرض لنوبة صرع مفاجأة بالمسجد الحرام

ورم دماغي مهاجر.. تَعَرّض لنوبة صرع مع شلل نصفي شبه كلي

نجح فريق متخصص في تجمع مكة المكرمة الصحي -ممثلًا في مركز الجراحات العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة- في استئصال ورم مهاجر نازف في الدماغ، لمريض عراقي في العقد الثاني من العمر، كان قد أتى لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض كان قد تعرض لنوبة صرع مع شلل نصفي شبه كلي في الجهة اليسرى من الجسد، وعدم قدرة على المشي أو استخدام اليد؛ حيث تم استقباله أولًا بمستشفى أجياد، وتقديم الخدمة الطبية الطارئة واللازمة، ومن ثم تم نقله بشكل عاجل إلى المدينة الطبية كحالة طارئة، وتم إجراء كل الفحوص اللازمة من أشعات مقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أوضحت وجود ورم دماغي مهاجر ونازف ملاصق لمنطقة الحركة الوظيفية بالدماغ، ويتطلب إجراء تدخل جراحي.

وتم بفضل الله إجراء التدخل الجراحي باستخدام الميكروسكوب وجهاز الملاحة والتحفيز الحركي من فريق مكون من: استشاري جراحة المخ والأعصاب والجراحة الوظيفية الدكتور عصام رزق، واستشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات الصرع الدكتور خالد العرابي، والدكتورة بلقيس عجلان، والدكتور عبدالعزيز باصرة من جراحة الأعصاب، ومن التخدير الدكتور محمد سيد الأهل، ومن المراقبة العصبية الدكتور أسامة شمس.

وأبان الفريق الطبي أن وجود الورم في منطقة ملاصقة لمنطقة الحركة الوظيفية في الدماغ يزيد من مخاطر حدوث ضعف دائم أو شلل لا سمح الله؛ ولكن مع وجود تقنية التحفيز لقشرة الدماغ؛ تم تحديد المناطق الوظيفية وتجنبها أثناء التدخل الجراحي.

وتكللت العملية بالنجاح دون مضاعفات، وبعد متابعة المريض تحسّن الوضع الصحي تدريجيًّا، وعاود القدرة على المشي طبيعيًّا، وخرج من المستشفى.

وعبّر المعتمر العراقي علي سطوان (٢٠ عامًا) وذووه عن عميق شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ورعايتهم لضيوف بيت الله الحرام وتسخير كل الإمكانيات لتأدية نُسكهم بكل يُسر وسهولة، وهو دأب هذه الدولة المباركة لتقديم خدمات صحية عالية المستوى، والاهتمام بحالة المريض الصحية بسرعة واحترافية رغم صعوبتها؛ إلا أنه -ولله الحمد- يتمتع حاليًا بصحة جيدة، بعد تلقي الخدمات الطبية كاملة وطمأنة الكادر الطبي حول حالته.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة الصحي الدكتور دلشد علي عباس علي، أن من ضمن مبادرات التحول المؤسسي الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الصحية وسرعتها؛ تكاملية عمل المنشآت الصحية بالتجمع، لتحويل الحالات حسب الحالة؛ فقد تم التعامل مع حالة المريض العراقي باحترافية عالية وبكفاءات وكوادر مؤهلة منذ لحظة استقباله وحتى تماثله للشفاء، بأحدث البروتوكولات والأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات الصعبة التخصصية والطارئة؛ وذلك يأتي نظير الدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الصحية بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وإشراف مباشر من وزارة الصحة، في سبيل رعاية ضيوف بيت الله الحرام وزوار بيته العتيق، وكذلك المواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي -ممثلًا في مركز الجراحات العصبية بالمدينة الطبية- أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة، تضاهي مثيلاتها عالميًّا وبنسب نجاح عالية بفضل من الله، وهي قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا وصعوبة وعلى مدار العام؛ لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخُّل جراحي يُنقذ معتمرًا عراقيًّا تَعرض لنوبة صرع مفاجأة بالمسجد الحرام
سبق

نجح فريق متخصص في تجمع مكة المكرمة الصحي -ممثلًا في مركز الجراحات العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة- في استئصال ورم مهاجر نازف في الدماغ، لمريض عراقي في العقد الثاني من العمر، كان قد أتى لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض كان قد تعرض لنوبة صرع مع شلل نصفي شبه كلي في الجهة اليسرى من الجسد، وعدم قدرة على المشي أو استخدام اليد؛ حيث تم استقباله أولًا بمستشفى أجياد، وتقديم الخدمة الطبية الطارئة واللازمة، ومن ثم تم نقله بشكل عاجل إلى المدينة الطبية كحالة طارئة، وتم إجراء كل الفحوص اللازمة من أشعات مقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أوضحت وجود ورم دماغي مهاجر ونازف ملاصق لمنطقة الحركة الوظيفية بالدماغ، ويتطلب إجراء تدخل جراحي.

وتم بفضل الله إجراء التدخل الجراحي باستخدام الميكروسكوب وجهاز الملاحة والتحفيز الحركي من فريق مكون من: استشاري جراحة المخ والأعصاب والجراحة الوظيفية الدكتور عصام رزق، واستشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات الصرع الدكتور خالد العرابي، والدكتورة بلقيس عجلان، والدكتور عبدالعزيز باصرة من جراحة الأعصاب، ومن التخدير الدكتور محمد سيد الأهل، ومن المراقبة العصبية الدكتور أسامة شمس.

وأبان الفريق الطبي أن وجود الورم في منطقة ملاصقة لمنطقة الحركة الوظيفية في الدماغ يزيد من مخاطر حدوث ضعف دائم أو شلل لا سمح الله؛ ولكن مع وجود تقنية التحفيز لقشرة الدماغ؛ تم تحديد المناطق الوظيفية وتجنبها أثناء التدخل الجراحي.

وتكللت العملية بالنجاح دون مضاعفات، وبعد متابعة المريض تحسّن الوضع الصحي تدريجيًّا، وعاود القدرة على المشي طبيعيًّا، وخرج من المستشفى.

وعبّر المعتمر العراقي علي سطوان (٢٠ عامًا) وذووه عن عميق شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ورعايتهم لضيوف بيت الله الحرام وتسخير كل الإمكانيات لتأدية نُسكهم بكل يُسر وسهولة، وهو دأب هذه الدولة المباركة لتقديم خدمات صحية عالية المستوى، والاهتمام بحالة المريض الصحية بسرعة واحترافية رغم صعوبتها؛ إلا أنه -ولله الحمد- يتمتع حاليًا بصحة جيدة، بعد تلقي الخدمات الطبية كاملة وطمأنة الكادر الطبي حول حالته.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة الصحي الدكتور دلشد علي عباس علي، أن من ضمن مبادرات التحول المؤسسي الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الصحية وسرعتها؛ تكاملية عمل المنشآت الصحية بالتجمع، لتحويل الحالات حسب الحالة؛ فقد تم التعامل مع حالة المريض العراقي باحترافية عالية وبكفاءات وكوادر مؤهلة منذ لحظة استقباله وحتى تماثله للشفاء، بأحدث البروتوكولات والأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات الصعبة التخصصية والطارئة؛ وذلك يأتي نظير الدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الصحية بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وإشراف مباشر من وزارة الصحة، في سبيل رعاية ضيوف بيت الله الحرام وزوار بيته العتيق، وكذلك المواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي -ممثلًا في مركز الجراحات العصبية بالمدينة الطبية- أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة، تضاهي مثيلاتها عالميًّا وبنسب نجاح عالية بفضل من الله، وهي قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا وصعوبة وعلى مدار العام؛ لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
10:26 AM

تدخُّل جراحي يُنقذ معتمرًا عراقيًّا تَعرض لنوبة صرع مفاجأة بالمسجد الحرام

ورم دماغي مهاجر.. تَعَرّض لنوبة صرع مع شلل نصفي شبه كلي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,103

نجح فريق متخصص في تجمع مكة المكرمة الصحي -ممثلًا في مركز الجراحات العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة- في استئصال ورم مهاجر نازف في الدماغ، لمريض عراقي في العقد الثاني من العمر، كان قد أتى لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض كان قد تعرض لنوبة صرع مع شلل نصفي شبه كلي في الجهة اليسرى من الجسد، وعدم قدرة على المشي أو استخدام اليد؛ حيث تم استقباله أولًا بمستشفى أجياد، وتقديم الخدمة الطبية الطارئة واللازمة، ومن ثم تم نقله بشكل عاجل إلى المدينة الطبية كحالة طارئة، وتم إجراء كل الفحوص اللازمة من أشعات مقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أوضحت وجود ورم دماغي مهاجر ونازف ملاصق لمنطقة الحركة الوظيفية بالدماغ، ويتطلب إجراء تدخل جراحي.

وتم بفضل الله إجراء التدخل الجراحي باستخدام الميكروسكوب وجهاز الملاحة والتحفيز الحركي من فريق مكون من: استشاري جراحة المخ والأعصاب والجراحة الوظيفية الدكتور عصام رزق، واستشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات الصرع الدكتور خالد العرابي، والدكتورة بلقيس عجلان، والدكتور عبدالعزيز باصرة من جراحة الأعصاب، ومن التخدير الدكتور محمد سيد الأهل، ومن المراقبة العصبية الدكتور أسامة شمس.

وأبان الفريق الطبي أن وجود الورم في منطقة ملاصقة لمنطقة الحركة الوظيفية في الدماغ يزيد من مخاطر حدوث ضعف دائم أو شلل لا سمح الله؛ ولكن مع وجود تقنية التحفيز لقشرة الدماغ؛ تم تحديد المناطق الوظيفية وتجنبها أثناء التدخل الجراحي.

وتكللت العملية بالنجاح دون مضاعفات، وبعد متابعة المريض تحسّن الوضع الصحي تدريجيًّا، وعاود القدرة على المشي طبيعيًّا، وخرج من المستشفى.

وعبّر المعتمر العراقي علي سطوان (٢٠ عامًا) وذووه عن عميق شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ورعايتهم لضيوف بيت الله الحرام وتسخير كل الإمكانيات لتأدية نُسكهم بكل يُسر وسهولة، وهو دأب هذه الدولة المباركة لتقديم خدمات صحية عالية المستوى، والاهتمام بحالة المريض الصحية بسرعة واحترافية رغم صعوبتها؛ إلا أنه -ولله الحمد- يتمتع حاليًا بصحة جيدة، بعد تلقي الخدمات الطبية كاملة وطمأنة الكادر الطبي حول حالته.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة الصحي الدكتور دلشد علي عباس علي، أن من ضمن مبادرات التحول المؤسسي الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الصحية وسرعتها؛ تكاملية عمل المنشآت الصحية بالتجمع، لتحويل الحالات حسب الحالة؛ فقد تم التعامل مع حالة المريض العراقي باحترافية عالية وبكفاءات وكوادر مؤهلة منذ لحظة استقباله وحتى تماثله للشفاء، بأحدث البروتوكولات والأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات الصعبة التخصصية والطارئة؛ وذلك يأتي نظير الدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الصحية بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وإشراف مباشر من وزارة الصحة، في سبيل رعاية ضيوف بيت الله الحرام وزوار بيته العتيق، وكذلك المواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي -ممثلًا في مركز الجراحات العصبية بالمدينة الطبية- أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة، تضاهي مثيلاتها عالميًّا وبنسب نجاح عالية بفضل من الله، وهي قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا وصعوبة وعلى مدار العام؛ لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة