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"صحة عسير" تغطي 21 جامعًا بمحايل بأطباء للتوعية بمرض كورونا.. غدًا

بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة

تقوم إدارة قطاع محايل الصحي، غدًا الجمعة، بتغطية 21 جامعًا بأطباء لتوعية المواطنين بمرض كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه.

ويأتي ذلك بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة عسير محايل عسير

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"صحة عسير" تغطي 21 جامعًا بمحايل بأطباء للتوعية بمرض كورونا.. غدًا
سبق

تقوم إدارة قطاع محايل الصحي، غدًا الجمعة، بتغطية 21 جامعًا بأطباء لتوعية المواطنين بمرض كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه.

ويأتي ذلك بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:14 PM

"صحة عسير" تغطي 21 جامعًا بمحايل بأطباء للتوعية بمرض كورونا.. غدًا

بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة

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محمد طيران - عسير
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تقوم إدارة قطاع محايل الصحي، غدًا الجمعة، بتغطية 21 جامعًا بأطباء لتوعية المواطنين بمرض كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه.

ويأتي ذلك بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.

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