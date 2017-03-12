ويأتي ذلك بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.

تقوم إدارة قطاع محايل الصحي، غدًا الجمعة، بتغطية 21 جامعًا بأطباء لتوعية المواطنين بمرض كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه.

"صحة عسير" تغطي 21 جامعًا بمحايل بأطباء للتوعية بمرض كورونا.. غدًا محمد طيران سبق 2020-03-12 تقوم إدارة قطاع محايل الصحي، غدًا الجمعة، بتغطية 21 جامعًا بأطباء لتوعية المواطنين بمرض كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه. ويأتي ذلك بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 10:14 PM

"صحة عسير" تغطي 21 جامعًا بمحايل بأطباء للتوعية بمرض كورونا.. غدًا بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة





A A A





1 مشاركة

تقوم إدارة قطاع محايل الصحي، غدًا الجمعة، بتغطية 21 جامعًا بأطباء لتوعية المواطنين بمرض كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه.

ويأتي ذلك بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.