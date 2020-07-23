الموت يغيّب الشاعر معيوف الرشيدي

غيب الموت صباح اليوم الأربعاء الشاعر المعروف معيوف بن دبيان الرشيدي، بعد رحلة طويلة مع الشعر، وقد شارك الفقيد في العديد من مناسبات شعر النظم داخل المملكة وخارجها وحصل على العديد من الجوائز التقديرية.

وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بعد الصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في المسجد النبوي.



ويتقبل العزاء في منزل الفقيد ببلدة الغريسة بحائل على جوال ابنه محمد 0591659696