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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

الموت يغيّب الشاعر معيوف الرشيدي

غيب الموت صباح اليوم الأربعاء الشاعر المعروف معيوف بن دبيان الرشيدي، بعد رحلة طويلة مع الشعر، وقد شارك الفقيد في العديد من مناسبات شعر النظم داخل المملكة وخارجها وحصل على العديد من الجوائز التقديرية.

وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بعد الصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في المسجد النبوي.


ويتقبل العزاء في منزل الفقيد ببلدة الغريسة بحائل على جوال ابنه محمد 0591659696

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الموت يغيّب الشاعر معيوف الرشيدي
سبق

غيب الموت صباح اليوم الأربعاء الشاعر المعروف معيوف بن دبيان الرشيدي، بعد رحلة طويلة مع الشعر، وقد شارك الفقيد في العديد من مناسبات شعر النظم داخل المملكة وخارجها وحصل على العديد من الجوائز التقديرية.

وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بعد الصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في المسجد النبوي.


ويتقبل العزاء في منزل الفقيد ببلدة الغريسة بحائل على جوال ابنه محمد 0591659696

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:14 AM

الموت يغيّب الشاعر معيوف الرشيدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غيب الموت صباح اليوم الأربعاء الشاعر المعروف معيوف بن دبيان الرشيدي، بعد رحلة طويلة مع الشعر، وقد شارك الفقيد في العديد من مناسبات شعر النظم داخل المملكة وخارجها وحصل على العديد من الجوائز التقديرية.

وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بعد الصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في المسجد النبوي.


ويتقبل العزاء في منزل الفقيد ببلدة الغريسة بحائل على جوال ابنه محمد 0591659696

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