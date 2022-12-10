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شاهد .. حملات تفتيشية على مخرج مطار المدينة تستهدف سيارات نقل الركاب

تنفّذها 3 جهات حكومية على رأسها "المرور" بعد حملته على سائقي مركبات المعلمات

نفّذت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، بالاشتراك مع فرع وزارة النقل بالمنطقة ومراقبي الخدمة بهيئة النقل العام، حملة تفتيشية على مخرج مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة؛ وذلك للتأكّد من نظامية سيارات النقل العام التي تقوم بنقل الركاب من المطار.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات ينفذها فرع وزارة النقل على مداخل المدينة المنوّرة البرية والجوية، بالتعاون مع الجهات المختصّة، وذلك للتأكّد من نظام النقل وتسهيل حركة الركاب بالطريقة النظامية الصحيحة.

يُذكر أن فرع وزارة النقل نفّذ حملات على الطرق السريعة لسائقي مركبات المعلمات وذلك لفحص السموم، كما سيستمر في تلك الحملات لسائقي الشاحنات والحافلات وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

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شاهد .. حملات تفتيشية على مخرج مطار المدينة تستهدف سيارات نقل الركاب
سبق

نفّذت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، بالاشتراك مع فرع وزارة النقل بالمنطقة ومراقبي الخدمة بهيئة النقل العام، حملة تفتيشية على مخرج مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة؛ وذلك للتأكّد من نظامية سيارات النقل العام التي تقوم بنقل الركاب من المطار.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات ينفذها فرع وزارة النقل على مداخل المدينة المنوّرة البرية والجوية، بالتعاون مع الجهات المختصّة، وذلك للتأكّد من نظام النقل وتسهيل حركة الركاب بالطريقة النظامية الصحيحة.

يُذكر أن فرع وزارة النقل نفّذ حملات على الطرق السريعة لسائقي مركبات المعلمات وذلك لفحص السموم، كما سيستمر في تلك الحملات لسائقي الشاحنات والحافلات وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
02:37 PM

شاهد .. حملات تفتيشية على مخرج مطار المدينة تستهدف سيارات نقل الركاب

تنفّذها 3 جهات حكومية على رأسها "المرور" بعد حملته على سائقي مركبات المعلمات

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
8
13,093

نفّذت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، بالاشتراك مع فرع وزارة النقل بالمنطقة ومراقبي الخدمة بهيئة النقل العام، حملة تفتيشية على مخرج مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة؛ وذلك للتأكّد من نظامية سيارات النقل العام التي تقوم بنقل الركاب من المطار.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات ينفذها فرع وزارة النقل على مداخل المدينة المنوّرة البرية والجوية، بالتعاون مع الجهات المختصّة، وذلك للتأكّد من نظام النقل وتسهيل حركة الركاب بالطريقة النظامية الصحيحة.

يُذكر أن فرع وزارة النقل نفّذ حملات على الطرق السريعة لسائقي مركبات المعلمات وذلك لفحص السموم، كما سيستمر في تلك الحملات لسائقي الشاحنات والحافلات وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

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