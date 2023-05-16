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وسط زخات مطر الطائف.. شاهد نجوم ضباط الأمن تتلألأ

أعينهم ظلت تراقب وتحرس ودعوات الصالحين تحوطهم

(تصوير: محمد المالكي): في ليلةٍ هطلَت فيها الأمطار وبغزارة، مارس رجال الدوريات بالطائف مهامهم المعتادة في مواقعٍ متعددة، حيث لم تمنعهم تقلبات الأحوال الجوية من أداء واجبهم.

وظلت أعين رجال الأمن ترقب وتحرس، بينما كانت أعين الناس تبكي خشيةً لله، حيث عاشوا تلك الليلة الرمضانية الوترية الماطرة والمُمتعة وهم يتقربون إلى الله قواماً مُتهجدين، وأيديهم مرفوعةً للسماء تبتهل إلى الله أن يحفظ رجال الأمن.

وفي هذه الليلة، برزت نجوم ضُباط الأمن وهي تتلألأ وأضاءت أنوار دورياتهم تلك المساحات المُبللة التي غمرتها مياه الأمطار، وصمدوا أمام عنفوان الرياح التي صاحبتها، وصوت الرعد يزيدهم إصراراً على مواصلة أداء رسالتهم السامية في خدمة وطنهم.

ولم ينس رجال الأمن أنهم يمثلون "خط الدفاع الأول" أثناء تطبيق منع التجول، وكرسّوا جهودهم لحماية ممتلكات الناس.

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وسط زخات مطر الطائف.. شاهد نجوم ضباط الأمن تتلألأ
سبق

(تصوير: محمد المالكي): في ليلةٍ هطلَت فيها الأمطار وبغزارة، مارس رجال الدوريات بالطائف مهامهم المعتادة في مواقعٍ متعددة، حيث لم تمنعهم تقلبات الأحوال الجوية من أداء واجبهم.

وظلت أعين رجال الأمن ترقب وتحرس، بينما كانت أعين الناس تبكي خشيةً لله، حيث عاشوا تلك الليلة الرمضانية الوترية الماطرة والمُمتعة وهم يتقربون إلى الله قواماً مُتهجدين، وأيديهم مرفوعةً للسماء تبتهل إلى الله أن يحفظ رجال الأمن.

وفي هذه الليلة، برزت نجوم ضُباط الأمن وهي تتلألأ وأضاءت أنوار دورياتهم تلك المساحات المُبللة التي غمرتها مياه الأمطار، وصمدوا أمام عنفوان الرياح التي صاحبتها، وصوت الرعد يزيدهم إصراراً على مواصلة أداء رسالتهم السامية في خدمة وطنهم.

ولم ينس رجال الأمن أنهم يمثلون "خط الدفاع الأول" أثناء تطبيق منع التجول، وكرسّوا جهودهم لحماية ممتلكات الناس.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
05:48 PM

وسط زخات مطر الطائف.. شاهد نجوم ضباط الأمن تتلألأ

أعينهم ظلت تراقب وتحرس ودعوات الصالحين تحوطهم

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فهد العتيبي - الطائف
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6,293

(تصوير: محمد المالكي): في ليلةٍ هطلَت فيها الأمطار وبغزارة، مارس رجال الدوريات بالطائف مهامهم المعتادة في مواقعٍ متعددة، حيث لم تمنعهم تقلبات الأحوال الجوية من أداء واجبهم.

وظلت أعين رجال الأمن ترقب وتحرس، بينما كانت أعين الناس تبكي خشيةً لله، حيث عاشوا تلك الليلة الرمضانية الوترية الماطرة والمُمتعة وهم يتقربون إلى الله قواماً مُتهجدين، وأيديهم مرفوعةً للسماء تبتهل إلى الله أن يحفظ رجال الأمن.

وفي هذه الليلة، برزت نجوم ضُباط الأمن وهي تتلألأ وأضاءت أنوار دورياتهم تلك المساحات المُبللة التي غمرتها مياه الأمطار، وصمدوا أمام عنفوان الرياح التي صاحبتها، وصوت الرعد يزيدهم إصراراً على مواصلة أداء رسالتهم السامية في خدمة وطنهم.

ولم ينس رجال الأمن أنهم يمثلون "خط الدفاع الأول" أثناء تطبيق منع التجول، وكرسّوا جهودهم لحماية ممتلكات الناس.

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