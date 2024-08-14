النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا

10 وفيات في اليابان ترفع الإجمالي لـ1077

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة؛ فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1077 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة؛ فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1077 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:08 PM

روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا

10 وفيات في اليابان ترفع الإجمالي لـ1077

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
139

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة؛ فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1077 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,255
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,647

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة