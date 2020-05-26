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المغرب: 24 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 7556 والوفيات 202.. والتعافي 4841

سجّلت المغرب اليوم 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7556، فيما بلغ مجموع الوفيات 202 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4841 بعد تعافي 67 شخصاً، فيما استبعدت 14823 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 24 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت المغرب اليوم 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7556، فيما بلغ مجموع الوفيات 202 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4841 بعد تعافي 67 شخصاً، فيما استبعدت 14823 حالة بعد الكشف المخبري.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
02:21 PM

المغرب: 24 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 7556 والوفيات 202.. والتعافي 4841

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المغرب اليوم 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7556، فيما بلغ مجموع الوفيات 202 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4841 بعد تعافي 67 شخصاً، فيما استبعدت 14823 حالة بعد الكشف المخبري.

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