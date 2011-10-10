النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة شقراء" تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة في عدد من كلياتها

في تخصصات منوعة شملت الطب والحاسب والصيدلة والهندسة والقانون

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ في تخصصات الطب والحاسب والصيدلة والهندسة والقانون.

وأشارت الجامعة إلى أن من شروط التقديم عليها: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع اشتراط أن يكون التخصص امتداداً للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ولا يقل المعدل عن تقدير "جيد جداً" في مرحلة البكالوريوس انتظاماً، ولا يقل المعدل عن تقدير "جيد جداً" لمرحلة الماجستير والدكتوراه إذا كانت تمنح بتقدير.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون المتقدم على درجة أستاذ مشارك وأستاذ، حاصلاً على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.

وأكدت أنه تطبق القواعد التنفيذية المعمول بها في جامعة شقراء والمتطلبات التي يراها القسم والكلية التابعة لها الوظيفة، مشيرة إلى أن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.

وبينت الجامعة المستندات المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف على النحو التالي: صورة من الهوية الوطنية، وسيرة ذاتية محدثة، وصورة مصدقة من الشهادات والسجلات الأكاديمية وصور المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة بالإضافة إلى صور من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي (إن وجدت).

وشددت الجامعة على أن التقديم سيكون إلكترونياً، إذ سيبدأ استقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 11/ 2/ 1441 إلى 25/ 2/ 1441هـ على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://apps.su.edu.sa/StaffJobs

وفيما يلي التخصصات المطلوبة وكلياتها:

شقراء جامعة شقراء وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة شقراء" تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة في عدد من كلياتها
سبق

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ في تخصصات الطب والحاسب والصيدلة والهندسة والقانون.

وأشارت الجامعة إلى أن من شروط التقديم عليها: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع اشتراط أن يكون التخصص امتداداً للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ولا يقل المعدل عن تقدير "جيد جداً" في مرحلة البكالوريوس انتظاماً، ولا يقل المعدل عن تقدير "جيد جداً" لمرحلة الماجستير والدكتوراه إذا كانت تمنح بتقدير.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون المتقدم على درجة أستاذ مشارك وأستاذ، حاصلاً على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.

وأكدت أنه تطبق القواعد التنفيذية المعمول بها في جامعة شقراء والمتطلبات التي يراها القسم والكلية التابعة لها الوظيفة، مشيرة إلى أن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.

وبينت الجامعة المستندات المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف على النحو التالي: صورة من الهوية الوطنية، وسيرة ذاتية محدثة، وصورة مصدقة من الشهادات والسجلات الأكاديمية وصور المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة بالإضافة إلى صور من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي (إن وجدت).

وشددت الجامعة على أن التقديم سيكون إلكترونياً، إذ سيبدأ استقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 11/ 2/ 1441 إلى 25/ 2/ 1441هـ على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://apps.su.edu.sa/StaffJobs

وفيما يلي التخصصات المطلوبة وكلياتها:

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:34 AM

"جامعة شقراء" تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة في عدد من كلياتها

في تخصصات منوعة شملت الطب والحاسب والصيدلة والهندسة والقانون

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
481

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ في تخصصات الطب والحاسب والصيدلة والهندسة والقانون.

وأشارت الجامعة إلى أن من شروط التقديم عليها: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع اشتراط أن يكون التخصص امتداداً للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ولا يقل المعدل عن تقدير "جيد جداً" في مرحلة البكالوريوس انتظاماً، ولا يقل المعدل عن تقدير "جيد جداً" لمرحلة الماجستير والدكتوراه إذا كانت تمنح بتقدير.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون المتقدم على درجة أستاذ مشارك وأستاذ، حاصلاً على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.

وأكدت أنه تطبق القواعد التنفيذية المعمول بها في جامعة شقراء والمتطلبات التي يراها القسم والكلية التابعة لها الوظيفة، مشيرة إلى أن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.

وبينت الجامعة المستندات المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف على النحو التالي: صورة من الهوية الوطنية، وسيرة ذاتية محدثة، وصورة مصدقة من الشهادات والسجلات الأكاديمية وصور المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة بالإضافة إلى صور من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي (إن وجدت).

وشددت الجامعة على أن التقديم سيكون إلكترونياً، إذ سيبدأ استقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 11/ 2/ 1441 إلى 25/ 2/ 1441هـ على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://apps.su.edu.sa/StaffJobs

وفيما يلي التخصصات المطلوبة وكلياتها:

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,873
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,637
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,745
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,422

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة