"جامعة شقراء" تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة في عدد من كلياتها

في تخصصات منوعة شملت الطب والحاسب والصيدلة والهندسة والقانون

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ في تخصصات الطب والحاسب والصيدلة والهندسة والقانون.

وأشارت الجامعة إلى أن من شروط التقديم عليها: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع اشتراط أن يكون التخصص امتداداً للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ولا يقل المعدل عن تقدير "جيد جداً" في مرحلة البكالوريوس انتظاماً، ولا يقل المعدل عن تقدير "جيد جداً" لمرحلة الماجستير والدكتوراه إذا كانت تمنح بتقدير.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون المتقدم على درجة أستاذ مشارك وأستاذ، حاصلاً على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.

وأكدت أنه تطبق القواعد التنفيذية المعمول بها في جامعة شقراء والمتطلبات التي يراها القسم والكلية التابعة لها الوظيفة، مشيرة إلى أن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.

وبينت الجامعة المستندات المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف على النحو التالي: صورة من الهوية الوطنية، وسيرة ذاتية محدثة، وصورة مصدقة من الشهادات والسجلات الأكاديمية وصور المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة بالإضافة إلى صور من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي (إن وجدت).

وشددت الجامعة على أن التقديم سيكون إلكترونياً، إذ سيبدأ استقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 11/ 2/ 1441 إلى 25/ 2/ 1441هـ على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://apps.su.edu.sa/StaffJobs

وفيما يلي التخصصات المطلوبة وكلياتها: