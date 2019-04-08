"ترامب" يعلن تعيين "ماكالينان" وزيرًا للأمن الداخلي بديلاً لـ"نيلسن"

قال: نشكرها على خدماتها.. وواثق بأن كيفن سيقوم بعمل رائع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدة على تويتر تعيين كيفن ماكالينان وزيرًا للأمن الداخلي، بعد استقالة كيرستين نيلسن، حسب العربية.

وتفصيلاً، قال ترامب في تغريدته: "يسرّني أن أعلن أنّ كيفن ماكالينان، المفوّض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي. أنا واثق بأنّ كيفن سيقوم بعمل رائع!".

وغرد في وقتٍ سابق بأن "وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، وأودّ أن أشكرها على خدمتها".

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قادت الوزارة المسؤولة عن تنفيذ خطة بناء جدار على الحدود مع المكسيك

دون ذكر الأسباب.. "ترامب" يعلن عبر تويتر استقالة وزيرة الأمن الداخل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عبر تغريدة على تويتر استقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، وتعيين كيفن ماكالن وزيرًا للأمن الداخلي بدلاً منها، حسب "العربية".

وتفصيلاً، ذكرت محطة (سي.بي.إس نيوز) في وقت سابق أمس الأحد نقلاً عن مسؤولَيْن، لم تذكر اسمَيْهما، أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستن نيلسن استقالتها للرئيس دونالد ترامب.

وقالت المحطة إنه لم يتضح ما إذا كانت استقالتها بمحض اختيارها.

يُذكر أن نيلسن (46 عامًا) تتولى هذا المنصب منذ ديسمبر 2017م. والوزارة مسؤولة عن تنفيذ بعض من أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.