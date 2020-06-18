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"الحارثي" يتقلّد رتبة "عقيد" بشرطة الطائف

تقلد المقدم محمد بن عايض الحارثي، رتبة "عقيد" بإدارة شرطة الطائف، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم بترقيته.

وعبّر العقيد "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية وسعادته الكبيرة.

وقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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"الحارثي" يتقلّد رتبة "عقيد" بشرطة الطائف
سبق

تقلد المقدم محمد بن عايض الحارثي، رتبة "عقيد" بإدارة شرطة الطائف، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم بترقيته.

وعبّر العقيد "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية وسعادته الكبيرة.

وقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
05:13 PM

"الحارثي" يتقلّد رتبة "عقيد" بشرطة الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تقلد المقدم محمد بن عايض الحارثي، رتبة "عقيد" بإدارة شرطة الطائف، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم بترقيته.

وعبّر العقيد "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية وسعادته الكبيرة.

وقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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