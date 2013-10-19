تفاعلاً مع "سبق".. "مرور مكة" يباشر العمل في إصلاح الخلل بطريق (الملحاء – المرخة)

بعد نشر تقرير حول الانجراف الكبير الذي خلفته السيول وتسبب في وقوع حوادث

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول طريق ( الملحاء - المرخة ) الواقع جنوب مكة المكرمة، باشر مرور العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة موقع الانجراف الذي شهده الطريق، ووقفت على ما يعانيه الطريق من الانجراف الكبير الذي خلفته السيول وتسبب في وقوع حوادث مرورية، حيث تم تسليم الموقع للجهات المعنية وبدأت العمل في إصلاح الخلل.

يذكر أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وجه بتفعيل لجان للسلامة المرورية في كافة مناطق المملكة، حيث تم تفعيلها بدعم من أمراء المناطق، وهي لجان عليا ولجان تنفيذية، وكذلك لجان فرعية في المحافظات، ومن مهام هذه اللجان تفعيل السلامة على الطرق من حيث الحل الضبطي، والحلول الهندسية مع الجهات ذات العلاقة.