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"نيوم" تعلن فتح مجال الابتعاث في جامعة فهد بن سلطان

لخمسين طالبًا في مجال هندسة الطاقة المتجددة

أعلنت شركة نيوم اليوم عن افتتاح باب التسجيل لقبول خمسين طالبًا في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالريوس، وذلك بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان في تبوك. ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، ويغلق التسجيل بانتهاء يوم الاثنين (١١:٥٩مساءً)، الموافق 3 فبراير 2020.

وأوضحت شركة "نيوم" أن 50 طالباً سيتمكنون من التسجيل والبدء في الدراسة مع بداية الفصل الأول (9 فبراير ٢٠٢٠) من هذا العام في مجال هندسة الطاقة المتجددة.

وسيتم اختيار المرشّحين بناءً على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم. وسيحصل كل طالب على مكافآة شهرية خلال فترة الدراسة.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة فهد بن سلطان مؤخراً والتي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس القادمة من أبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في عدة مجالات متخصصة. وتنوي الشركة ابتعاث 50 طالباً إضافياً في النصف الثاني من هذا العام إلى جامعة فهد بن سلطان، ليكون إجمالي عدد الطلاب تحت هذا البرنامج 100 طالب في 2020.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أدناه، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج. http://fbsu.edu.sa/neom2/index.html

ويأتي إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصًا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجالات متخصصة.

جامعة فهد بن سلطان شركة نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نيوم" تعلن فتح مجال الابتعاث في جامعة فهد بن سلطان
سبق

أعلنت شركة نيوم اليوم عن افتتاح باب التسجيل لقبول خمسين طالبًا في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالريوس، وذلك بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان في تبوك. ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، ويغلق التسجيل بانتهاء يوم الاثنين (١١:٥٩مساءً)، الموافق 3 فبراير 2020.

وأوضحت شركة "نيوم" أن 50 طالباً سيتمكنون من التسجيل والبدء في الدراسة مع بداية الفصل الأول (9 فبراير ٢٠٢٠) من هذا العام في مجال هندسة الطاقة المتجددة.

وسيتم اختيار المرشّحين بناءً على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم. وسيحصل كل طالب على مكافآة شهرية خلال فترة الدراسة.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة فهد بن سلطان مؤخراً والتي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس القادمة من أبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في عدة مجالات متخصصة. وتنوي الشركة ابتعاث 50 طالباً إضافياً في النصف الثاني من هذا العام إلى جامعة فهد بن سلطان، ليكون إجمالي عدد الطلاب تحت هذا البرنامج 100 طالب في 2020.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أدناه، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج. http://fbsu.edu.sa/neom2/index.html

ويأتي إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصًا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجالات متخصصة.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
07:31 PM

"نيوم" تعلن فتح مجال الابتعاث في جامعة فهد بن سلطان

لخمسين طالبًا في مجال هندسة الطاقة المتجددة

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نواف الغضوري - تبوك
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أعلنت شركة نيوم اليوم عن افتتاح باب التسجيل لقبول خمسين طالبًا في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالريوس، وذلك بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان في تبوك. ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، ويغلق التسجيل بانتهاء يوم الاثنين (١١:٥٩مساءً)، الموافق 3 فبراير 2020.

وأوضحت شركة "نيوم" أن 50 طالباً سيتمكنون من التسجيل والبدء في الدراسة مع بداية الفصل الأول (9 فبراير ٢٠٢٠) من هذا العام في مجال هندسة الطاقة المتجددة.

وسيتم اختيار المرشّحين بناءً على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم. وسيحصل كل طالب على مكافآة شهرية خلال فترة الدراسة.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة فهد بن سلطان مؤخراً والتي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس القادمة من أبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في عدة مجالات متخصصة. وتنوي الشركة ابتعاث 50 طالباً إضافياً في النصف الثاني من هذا العام إلى جامعة فهد بن سلطان، ليكون إجمالي عدد الطلاب تحت هذا البرنامج 100 طالب في 2020.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أدناه، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج. http://fbsu.edu.sa/neom2/index.html

ويأتي إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصًا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجالات متخصصة.

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