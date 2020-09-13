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"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين للمملكة والعودة إليها

للمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية

قررت السلطات في المملكة العربية السعودية رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين والطواقم الفنية والإدارية المشاركة في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية للمملكة والعودة إليها ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة لحرص حكومة المملكة على الرياضيين من خلال السماح لهم بالعودة لممارسة أنشطتهم الرياضية بكل أريحية من أجل إقامة المعسكرات التدريبية والاستعدادية للمشاركة في البطولات القارية والدولية التي تُسهم في رفع اسم المملكة عاليًا في المحافل العالمية.

كما تشدد على الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله – نتيجة لأهمية الدور الذي تنتهجه الرياضة السعودية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وصناعة مجتمع حيوي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأحد عن رفع القيود بشكل كامل على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ الأول من يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل وباء كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين للمملكة والعودة إليها
سبق

قررت السلطات في المملكة العربية السعودية رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين والطواقم الفنية والإدارية المشاركة في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية للمملكة والعودة إليها ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة لحرص حكومة المملكة على الرياضيين من خلال السماح لهم بالعودة لممارسة أنشطتهم الرياضية بكل أريحية من أجل إقامة المعسكرات التدريبية والاستعدادية للمشاركة في البطولات القارية والدولية التي تُسهم في رفع اسم المملكة عاليًا في المحافل العالمية.

كما تشدد على الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله – نتيجة لأهمية الدور الذي تنتهجه الرياضة السعودية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وصناعة مجتمع حيوي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأحد عن رفع القيود بشكل كامل على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ الأول من يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل وباء كورونا.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
11:24 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:49 AM

رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين للمملكة والعودة إليها

للمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية

A A A
محمود الحمد - الرياض
2
2,075

قررت السلطات في المملكة العربية السعودية رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين والطواقم الفنية والإدارية المشاركة في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية للمملكة والعودة إليها ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة لحرص حكومة المملكة على الرياضيين من خلال السماح لهم بالعودة لممارسة أنشطتهم الرياضية بكل أريحية من أجل إقامة المعسكرات التدريبية والاستعدادية للمشاركة في البطولات القارية والدولية التي تُسهم في رفع اسم المملكة عاليًا في المحافل العالمية.

كما تشدد على الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله – نتيجة لأهمية الدور الذي تنتهجه الرياضة السعودية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وصناعة مجتمع حيوي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأحد عن رفع القيود بشكل كامل على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ الأول من يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل وباء كورونا.

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