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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"كورونا" يُجهز على أول أميرة في العالم

تبلغ من العمر 86 سنة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 832 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في غضون 24 ساعة، بينهم الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا، التي قضى عليها الفيروس أمس، لتصبح أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

ونقلت "الحرة" عن صحيفة "ميرور" البريطانية أن ماريا تيريزا (86 عاماً) من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.


من جهته، أكد شقيقها الأصغر الأمير سيكستوس هنري من بوربون-بارما، الخبر في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء.

إسبانيا وزارة الصحة الإسبانية الأميرة ماريا تيريزا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يُجهز على أول أميرة في العالم
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 832 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في غضون 24 ساعة، بينهم الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا، التي قضى عليها الفيروس أمس، لتصبح أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

ونقلت "الحرة" عن صحيفة "ميرور" البريطانية أن ماريا تيريزا (86 عاماً) من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.


من جهته، أكد شقيقها الأصغر الأمير سيكستوس هنري من بوربون-بارما، الخبر في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
07:18 PM

"كورونا" يُجهز على أول أميرة في العالم

تبلغ من العمر 86 سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
61,982

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 832 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في غضون 24 ساعة، بينهم الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا، التي قضى عليها الفيروس أمس، لتصبح أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

ونقلت "الحرة" عن صحيفة "ميرور" البريطانية أن ماريا تيريزا (86 عاماً) من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.


من جهته، أكد شقيقها الأصغر الأمير سيكستوس هنري من بوربون-بارما، الخبر في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء.

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