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القرني: نعيش ذكرى اليوم الوطني الـ 90 ونستذكر فجراً جديداً أطل

قال: شعت أنواره في كل اتجاه وعلى الأصعدة كافة وتحقّق حلم موحّد البلاد

قال الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني؛ المستشار في الديوان الملكي: نعيش هذه الأيام ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة، ونستذكر فجراً جديداً أطل، شعت أنواره في كل اتجاه، وعلى الأصعدة كافة، وتحقق حلم موحّد البلاد، وواصل أبناؤه ما رسمه والدهم، فشهدت تطوراً لا مثيل له شمل مجالات الحياة كافة، صب في المقام الأول في مصلحة المواطن أمنياً، وصحياً، وتعليمياً، متدرجة حتى تحّقق ما نراه ونعيشه.

وأضاف: مازالت عجلة النمو والتطور والازدهار متواصلة، بهمة عالية لا تعرف الكلل. وكانت المملكة على المستوى الخارجي قوية، أمنياً واقتصادياً وسياسياً وعلى الصُعد والمستويات كافة.

وتابع: يجب في هذه الذكرى العزيزة، شكر الله أولاً مسدي هذه النعم، ثم الدعاء لوالد الجميع وموحّد هذا الكيان الملك عبدالعزيز، والملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، على ما قدّموه -رحمهم الله جميعا-، وجزاهم خير الجزاء، ولقائد هذا العهد الزاهر الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- بالعون والتمكين والسداد.

كما يجب على كبار السن إخبار الشباب بما كانوا عليه، وعليهم أن يقارنوا ويعملوا ويشكروا الله، ويدعو للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ولولاة الأمر.

وختم حديثه، قائلاً: أهنئ القيادة باليوم الوطني، كما أهنئها بشعبها الوفي، وأهنئ الشعب بيومه العزيز، وقيادته الحكيمة.. دامت الأفراح ودام الوطن بعزه وعزته وأمنه وأمانه.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القرني: نعيش ذكرى اليوم الوطني الـ 90 ونستذكر فجراً جديداً أطل
سبق

قال الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني؛ المستشار في الديوان الملكي: نعيش هذه الأيام ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة، ونستذكر فجراً جديداً أطل، شعت أنواره في كل اتجاه، وعلى الأصعدة كافة، وتحقق حلم موحّد البلاد، وواصل أبناؤه ما رسمه والدهم، فشهدت تطوراً لا مثيل له شمل مجالات الحياة كافة، صب في المقام الأول في مصلحة المواطن أمنياً، وصحياً، وتعليمياً، متدرجة حتى تحّقق ما نراه ونعيشه.

وأضاف: مازالت عجلة النمو والتطور والازدهار متواصلة، بهمة عالية لا تعرف الكلل. وكانت المملكة على المستوى الخارجي قوية، أمنياً واقتصادياً وسياسياً وعلى الصُعد والمستويات كافة.

وتابع: يجب في هذه الذكرى العزيزة، شكر الله أولاً مسدي هذه النعم، ثم الدعاء لوالد الجميع وموحّد هذا الكيان الملك عبدالعزيز، والملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، على ما قدّموه -رحمهم الله جميعا-، وجزاهم خير الجزاء، ولقائد هذا العهد الزاهر الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- بالعون والتمكين والسداد.

كما يجب على كبار السن إخبار الشباب بما كانوا عليه، وعليهم أن يقارنوا ويعملوا ويشكروا الله، ويدعو للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ولولاة الأمر.

وختم حديثه، قائلاً: أهنئ القيادة باليوم الوطني، كما أهنئها بشعبها الوفي، وأهنئ الشعب بيومه العزيز، وقيادته الحكيمة.. دامت الأفراح ودام الوطن بعزه وعزته وأمنه وأمانه.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:02 PM

القرني: نعيش ذكرى اليوم الوطني الـ 90 ونستذكر فجراً جديداً أطل

قال: شعت أنواره في كل اتجاه وعلى الأصعدة كافة وتحقّق حلم موحّد البلاد

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أحمد البراهيم - الرياض
0
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قال الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني؛ المستشار في الديوان الملكي: نعيش هذه الأيام ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة، ونستذكر فجراً جديداً أطل، شعت أنواره في كل اتجاه، وعلى الأصعدة كافة، وتحقق حلم موحّد البلاد، وواصل أبناؤه ما رسمه والدهم، فشهدت تطوراً لا مثيل له شمل مجالات الحياة كافة، صب في المقام الأول في مصلحة المواطن أمنياً، وصحياً، وتعليمياً، متدرجة حتى تحّقق ما نراه ونعيشه.

وأضاف: مازالت عجلة النمو والتطور والازدهار متواصلة، بهمة عالية لا تعرف الكلل. وكانت المملكة على المستوى الخارجي قوية، أمنياً واقتصادياً وسياسياً وعلى الصُعد والمستويات كافة.

وتابع: يجب في هذه الذكرى العزيزة، شكر الله أولاً مسدي هذه النعم، ثم الدعاء لوالد الجميع وموحّد هذا الكيان الملك عبدالعزيز، والملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، على ما قدّموه -رحمهم الله جميعا-، وجزاهم خير الجزاء، ولقائد هذا العهد الزاهر الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- بالعون والتمكين والسداد.

كما يجب على كبار السن إخبار الشباب بما كانوا عليه، وعليهم أن يقارنوا ويعملوا ويشكروا الله، ويدعو للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ولولاة الأمر.

وختم حديثه، قائلاً: أهنئ القيادة باليوم الوطني، كما أهنئها بشعبها الوفي، وأهنئ الشعب بيومه العزيز، وقيادته الحكيمة.. دامت الأفراح ودام الوطن بعزه وعزته وأمنه وأمانه.

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