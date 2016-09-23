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وزير الحج يستقبل القنصل العام البريطاني

استعرضا جهود حكومة المملكة لضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمكتبه بجدة اليوم، القنصل العام البريطاني سيف الدين أشر.

وشهد اللقاء التطرق للجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، لضيوف الرحمن.

كما أشاد القنصل العام البريطاني بالتنظيمات التقنية الحديثة التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم من جميع أنحاء العالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، ونائب القنصل البريطاني هيثم حمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الحج يستقبل القنصل العام البريطاني
سبق

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمكتبه بجدة اليوم، القنصل العام البريطاني سيف الدين أشر.

وشهد اللقاء التطرق للجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، لضيوف الرحمن.

كما أشاد القنصل العام البريطاني بالتنظيمات التقنية الحديثة التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم من جميع أنحاء العالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، ونائب القنصل البريطاني هيثم حمد.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
02:51 PM

وزير الحج يستقبل القنصل العام البريطاني

استعرضا جهود حكومة المملكة لضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمكتبه بجدة اليوم، القنصل العام البريطاني سيف الدين أشر.

وشهد اللقاء التطرق للجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، لضيوف الرحمن.

كما أشاد القنصل العام البريطاني بالتنظيمات التقنية الحديثة التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم من جميع أنحاء العالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، ونائب القنصل البريطاني هيثم حمد.

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