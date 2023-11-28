النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الحازمي": نجاح يكلله دعم المملكة للإعلام..تقنيات والفخر لمنسوبي الصحيفة

علو كعب للإعلام السعودي.."سبق" تتوج مجدداً بعرش الصحافة العربية الذكية

تُضاف لـ10% في اللائحة.. إحاطة بـ20% تفضيلًا سعريًّا للمنتجات الوطنية

قدّمتها ورشة عمل نظّمتها هيئة المحتوى لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية

قدّمت ورشة عملٍ نظّمتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، إحاطة لقطاع الأعمال السعودي حول مبادرة "الهيئة"؛ لتقديم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل لـ20% للمنتجات الوطنية، في خطوة تهدف لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا، إضافة إلى الـ10% الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي.

واستعرضت الورشة التي عُقدت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال من الشركات والمنشآت السعودية، آليات تفضيل المحتوى المحلي ومن ضمنها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تطبّق على المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وتهدف القائمة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاعات مثل التشييد والبناء والمستلزمات الطبية والأعمال الفنية والأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية والمستحضرات الطبية، كما تعمل الهيئة على تحديث القائمة بشكل مستمر بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات؛ بما في ذلك اتحاد الغرف السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تُضاف لـ10% في اللائحة.. إحاطة بـ20% تفضيلًا سعريًّا للمنتجات الوطنية
سبق

قدّمت ورشة عملٍ نظّمتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، إحاطة لقطاع الأعمال السعودي حول مبادرة "الهيئة"؛ لتقديم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل لـ20% للمنتجات الوطنية، في خطوة تهدف لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا، إضافة إلى الـ10% الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي.

واستعرضت الورشة التي عُقدت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال من الشركات والمنشآت السعودية، آليات تفضيل المحتوى المحلي ومن ضمنها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تطبّق على المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وتهدف القائمة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاعات مثل التشييد والبناء والمستلزمات الطبية والأعمال الفنية والأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية والمستحضرات الطبية، كما تعمل الهيئة على تحديث القائمة بشكل مستمر بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات؛ بما في ذلك اتحاد الغرف السعودية.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
10:20 AM

تُضاف لـ10% في اللائحة.. إحاطة بـ20% تفضيلًا سعريًّا للمنتجات الوطنية

قدّمتها ورشة عمل نظّمتها هيئة المحتوى لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,299

قدّمت ورشة عملٍ نظّمتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، إحاطة لقطاع الأعمال السعودي حول مبادرة "الهيئة"؛ لتقديم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل لـ20% للمنتجات الوطنية، في خطوة تهدف لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا، إضافة إلى الـ10% الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي.

واستعرضت الورشة التي عُقدت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال من الشركات والمنشآت السعودية، آليات تفضيل المحتوى المحلي ومن ضمنها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تطبّق على المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وتهدف القائمة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاعات مثل التشييد والبناء والمستلزمات الطبية والأعمال الفنية والأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية والمستحضرات الطبية، كما تعمل الهيئة على تحديث القائمة بشكل مستمر بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات؛ بما في ذلك اتحاد الغرف السعودية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة