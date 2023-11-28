تُضاف لـ10% في اللائحة.. إحاطة بـ20% تفضيلًا سعريًّا للمنتجات الوطنية

قدّمتها ورشة عمل نظّمتها هيئة المحتوى لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية

قدّمت ورشة عملٍ نظّمتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، إحاطة لقطاع الأعمال السعودي حول مبادرة "الهيئة"؛ لتقديم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل لـ20% للمنتجات الوطنية، في خطوة تهدف لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا، إضافة إلى الـ10% الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي.

واستعرضت الورشة التي عُقدت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال من الشركات والمنشآت السعودية، آليات تفضيل المحتوى المحلي ومن ضمنها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تطبّق على المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وتهدف القائمة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاعات مثل التشييد والبناء والمستلزمات الطبية والأعمال الفنية والأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية والمستحضرات الطبية، كما تعمل الهيئة على تحديث القائمة بشكل مستمر بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات؛ بما في ذلك اتحاد الغرف السعودية.