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عربة "الأحوال" تختتم خدماتها في "قيا" جنوب شرقي الطائف

ضمن حملة "هويتي انتمائي" ومبادرة "موجودين"

انتهت العربة المتنقلة للأحوال المدنية "للنساء"، التابعة لأحوال منطقة مكة المكرمة، اليوم، من عملها داخل مركز قيا، جنوب شرقي الطائف.

جاء ذلك ضمن خطط الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمحافظاتها ومراكزها تحت مبادرة "موجودين" والتي لقيت ارتياحاً كبيراً من المواطنين.

وبدأت العربة بتقديم خدماتها مطلع هذا الأسبوع بمركز قيا وما جاوره، وقدمت فيها حملة "هويتي انتمائي" والتي أطلقتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مؤخرًا.

ومنذ بداية عملها الأحد الماضي، ازداد العدد يوماً بعد يوم، وجرى إغلاق التسجيل للعدد المحدد، منذ الساعات الأولى صباحاً، حيث يتم إنهاء طلباتهم بكل يسرٍ وسهولة في اليوم نفسه.

وقدم أهالي مركز قيا وما جاوره، عبر "سبق" شكرهم لوكالة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، مقدرين لمدير عام أحوال المنطقة، عبدالمنعم الشهري دعمه وحرصه على زيارة العربة، ولجميع العاملين بها، والتي خففت عليهم مشقة السفر وخدمت الكبار والصغار وذوي الحالات الخاصة، آملين أن تستمر مثل هذه الخدمات.

العربة المتنقلة للأحوال المدنية مركز قيا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عربة "الأحوال" تختتم خدماتها في "قيا" جنوب شرقي الطائف
سبق

انتهت العربة المتنقلة للأحوال المدنية "للنساء"، التابعة لأحوال منطقة مكة المكرمة، اليوم، من عملها داخل مركز قيا، جنوب شرقي الطائف.

جاء ذلك ضمن خطط الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمحافظاتها ومراكزها تحت مبادرة "موجودين" والتي لقيت ارتياحاً كبيراً من المواطنين.

وبدأت العربة بتقديم خدماتها مطلع هذا الأسبوع بمركز قيا وما جاوره، وقدمت فيها حملة "هويتي انتمائي" والتي أطلقتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مؤخرًا.

ومنذ بداية عملها الأحد الماضي، ازداد العدد يوماً بعد يوم، وجرى إغلاق التسجيل للعدد المحدد، منذ الساعات الأولى صباحاً، حيث يتم إنهاء طلباتهم بكل يسرٍ وسهولة في اليوم نفسه.

وقدم أهالي مركز قيا وما جاوره، عبر "سبق" شكرهم لوكالة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، مقدرين لمدير عام أحوال المنطقة، عبدالمنعم الشهري دعمه وحرصه على زيارة العربة، ولجميع العاملين بها، والتي خففت عليهم مشقة السفر وخدمت الكبار والصغار وذوي الحالات الخاصة، آملين أن تستمر مثل هذه الخدمات.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
08:10 PM

عربة "الأحوال" تختتم خدماتها في "قيا" جنوب شرقي الطائف

ضمن حملة "هويتي انتمائي" ومبادرة "موجودين"

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فهد العتيبي - الطائف
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انتهت العربة المتنقلة للأحوال المدنية "للنساء"، التابعة لأحوال منطقة مكة المكرمة، اليوم، من عملها داخل مركز قيا، جنوب شرقي الطائف.

جاء ذلك ضمن خطط الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمحافظاتها ومراكزها تحت مبادرة "موجودين" والتي لقيت ارتياحاً كبيراً من المواطنين.

وبدأت العربة بتقديم خدماتها مطلع هذا الأسبوع بمركز قيا وما جاوره، وقدمت فيها حملة "هويتي انتمائي" والتي أطلقتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مؤخرًا.

ومنذ بداية عملها الأحد الماضي، ازداد العدد يوماً بعد يوم، وجرى إغلاق التسجيل للعدد المحدد، منذ الساعات الأولى صباحاً، حيث يتم إنهاء طلباتهم بكل يسرٍ وسهولة في اليوم نفسه.

وقدم أهالي مركز قيا وما جاوره، عبر "سبق" شكرهم لوكالة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، مقدرين لمدير عام أحوال المنطقة، عبدالمنعم الشهري دعمه وحرصه على زيارة العربة، ولجميع العاملين بها، والتي خففت عليهم مشقة السفر وخدمت الكبار والصغار وذوي الحالات الخاصة، آملين أن تستمر مثل هذه الخدمات.

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