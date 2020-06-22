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وزارة الحج: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين بالحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي

استعرض معهما العلاقات الثنائية والموضوعات المشتركة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:53 PM

وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي

استعرض معهما العلاقات الثنائية والموضوعات المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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