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الحملة الثالثة.. المرور يضبط مستغلي مواقف ذوي الاحتياجات

نفَّذت إدارات المرور بمناطق السعودية اليوم الحملة الميدانية الثالثة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسحبها، وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى قائدي المركبات كافة.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التعاون، وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارات المرور بمناطق السعودية كافة ضبطت أكثر من ٤٢٩ مركبة مخالفة، وتم تطبيق النظام بحق قائديها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحملة الثالثة.. المرور يضبط مستغلي مواقف ذوي الاحتياجات
سبق

نفَّذت إدارات المرور بمناطق السعودية اليوم الحملة الميدانية الثالثة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسحبها، وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى قائدي المركبات كافة.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التعاون، وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارات المرور بمناطق السعودية كافة ضبطت أكثر من ٤٢٩ مركبة مخالفة، وتم تطبيق النظام بحق قائديها.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
09:26 PM

الحملة الثالثة.. المرور يضبط مستغلي مواقف ذوي الاحتياجات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
9,393

نفَّذت إدارات المرور بمناطق السعودية اليوم الحملة الميدانية الثالثة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسحبها، وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى قائدي المركبات كافة.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التعاون، وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارات المرور بمناطق السعودية كافة ضبطت أكثر من ٤٢٩ مركبة مخالفة، وتم تطبيق النظام بحق قائديها.

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