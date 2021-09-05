﻿"الاتحاد" يتفق مع "سعود عبدالحميد" على التجديد لـ 2024

كشفت مصادر إعلامية عن أن إدارة نادي الاتحاد بانتظار فراغ اللاعب سعود عبدالحميد من مشاركته الوطنية مع المنتخب السعودي للإعلان عن تجديد تعاقده.

وقالت تلك المصادر إن إدارة العميد أتمت اتفاقها مع اللاعب ووكيله على التجديد لثلاث سنوات قادمة تنتهي في 2024.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان قد دخل الفترة الحرة من تعاقده في أول اغسطس الماضي وبات من حقه التوقيع لأي نادٍ.

ودخلت عدة أندية على خطى التفاوض مع اللاعب لكن اللاعب أبدى أولوية في التجديد لناديه الحالي حسب شروطه.