"الفيصل" يستقبل عدداً من أعيان وأهالي عسير بمنزله بجدة

بعد 37 عاماً قضاها أميرًا لمنطقتهم.. زاروه للسلام عليه

زار عدد من أعيان وأهالي منطقة عسير، من خلال مجموعة "أبها عطاء ووفاء"، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في منزله بجدة، للسلام عليه وشكره على ما قدمه خلال سنوات عمله أميراً لمنطقة عسير قبل 14 عاماً.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لأهالي منطقة عسير على مشاعرهم النبيلة، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على أهالي المنطقة العزيزة على قلب كل مواطن سعودي.

وعبر أهالي منطقة عسير عن بالغ شكرهم وعرفانهم للأمير خالد الفيصل على ما بذله من جهود وأعمال في منطقة عسير على مدى 37 عاماً قضاها بالمنطقة الأمر الذي انعكس إيجابياً على تنمية المنطقة.