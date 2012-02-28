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28 شعبان المقبل آخر موعد لتوثيق عقود الإسكان بمكة والمدينة

​"الحج": إطلاق حملات ميدانية لجميع المباني المصرح لها بالإسكان

كشفت وزارة الحج والعمرة عن آخر موعد لتوثيق عقود الإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي حدد بيوم 28 من شهر شعبان المقبل.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق حملات ميدانية لجميع المباني المصرح لها بالإسكان؛ للتأكد من جاهزية السكن حسب المعايير المعتمدة، كما سيكون هناك فرق للمراقبة والمتابعة بشكل دقيق لملاءمة تلك المساكن للحجاج.

من جانبه، وقف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في زيارة تفقدية لفرع الوزارة بمكة المكرمة اليوم على آلية إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام الحالي 1439هـ، ومناقشة برامج عمل الوزارة وخططها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن.

وتابع خلال الزيارة سير العمل بإدارات وأقسام الفرع، وشاهد عرضاً مرئيًا عن إسكان الحجاج بمكة المكرمة، مستمعاً للمقترحات المقدمة لتطوير منظومة إسكان الحجاج لتوفير المسكن اللائق بضيوف الرحمن، كما تفقد غرفة المراقبة والتحكم التي أنشأتها الوزارة منذ عامين لمراقبة أداء البرامج والأنشطة التي تقدمها وتشرف عليها تجاه ضيوف الرحمن من خلال قياس مؤشرات الأداء لها.

وأكد نائب الوزير في ختام الزيارة التي رافقه خلالها وكيل الوزارة لشؤون الحجاج المكلف بمهام فرع الوزارة بمكة المكرمة المهندس محمد بن أحمد عقاد والقيادات ومدراء الإدارات، على أهمية بذل الجهود من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– لكل ما فيه راحة ضيوف بيت الله الحرام.​

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28 شعبان المقبل آخر موعد لتوثيق عقود الإسكان بمكة والمدينة
سبق

كشفت وزارة الحج والعمرة عن آخر موعد لتوثيق عقود الإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي حدد بيوم 28 من شهر شعبان المقبل.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق حملات ميدانية لجميع المباني المصرح لها بالإسكان؛ للتأكد من جاهزية السكن حسب المعايير المعتمدة، كما سيكون هناك فرق للمراقبة والمتابعة بشكل دقيق لملاءمة تلك المساكن للحجاج.

من جانبه، وقف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في زيارة تفقدية لفرع الوزارة بمكة المكرمة اليوم على آلية إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام الحالي 1439هـ، ومناقشة برامج عمل الوزارة وخططها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن.

وتابع خلال الزيارة سير العمل بإدارات وأقسام الفرع، وشاهد عرضاً مرئيًا عن إسكان الحجاج بمكة المكرمة، مستمعاً للمقترحات المقدمة لتطوير منظومة إسكان الحجاج لتوفير المسكن اللائق بضيوف الرحمن، كما تفقد غرفة المراقبة والتحكم التي أنشأتها الوزارة منذ عامين لمراقبة أداء البرامج والأنشطة التي تقدمها وتشرف عليها تجاه ضيوف الرحمن من خلال قياس مؤشرات الأداء لها.

وأكد نائب الوزير في ختام الزيارة التي رافقه خلالها وكيل الوزارة لشؤون الحجاج المكلف بمهام فرع الوزارة بمكة المكرمة المهندس محمد بن أحمد عقاد والقيادات ومدراء الإدارات، على أهمية بذل الجهود من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– لكل ما فيه راحة ضيوف بيت الله الحرام.​

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
08:00 PM

28 شعبان المقبل آخر موعد لتوثيق عقود الإسكان بمكة والمدينة

​"الحج": إطلاق حملات ميدانية لجميع المباني المصرح لها بالإسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كشفت وزارة الحج والعمرة عن آخر موعد لتوثيق عقود الإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي حدد بيوم 28 من شهر شعبان المقبل.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق حملات ميدانية لجميع المباني المصرح لها بالإسكان؛ للتأكد من جاهزية السكن حسب المعايير المعتمدة، كما سيكون هناك فرق للمراقبة والمتابعة بشكل دقيق لملاءمة تلك المساكن للحجاج.

من جانبه، وقف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في زيارة تفقدية لفرع الوزارة بمكة المكرمة اليوم على آلية إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام الحالي 1439هـ، ومناقشة برامج عمل الوزارة وخططها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن.

وتابع خلال الزيارة سير العمل بإدارات وأقسام الفرع، وشاهد عرضاً مرئيًا عن إسكان الحجاج بمكة المكرمة، مستمعاً للمقترحات المقدمة لتطوير منظومة إسكان الحجاج لتوفير المسكن اللائق بضيوف الرحمن، كما تفقد غرفة المراقبة والتحكم التي أنشأتها الوزارة منذ عامين لمراقبة أداء البرامج والأنشطة التي تقدمها وتشرف عليها تجاه ضيوف الرحمن من خلال قياس مؤشرات الأداء لها.

وأكد نائب الوزير في ختام الزيارة التي رافقه خلالها وكيل الوزارة لشؤون الحجاج المكلف بمهام فرع الوزارة بمكة المكرمة المهندس محمد بن أحمد عقاد والقيادات ومدراء الإدارات، على أهمية بذل الجهود من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– لكل ما فيه راحة ضيوف بيت الله الحرام.​

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