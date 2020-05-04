أعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم تسلم 136 عينة للكشف عن فيروس كورونا. وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعاً من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.

ليبيا: لا إصابات بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 23 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-04 أعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم تسلم 136 عينة للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعاً من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 07:12 PM

ليبيا: لا إصابات بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 23 حالة عقب إجراء الفحص المخبري على 136 عينة أظهرت سلبية النتائج





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أعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم تسلم 136 عينة للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعاً من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.